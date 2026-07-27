Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.774,77 %-1,21
        DOLAR 47,3465 %0,02
        EURO 53,8854 %0,07
        GRAM ALTIN 6.218,38 %0,82
        FAİZ 42,01 %-0,71
        GÜMÜŞ GRAM 89,45 %0,97
        BITCOIN 64.726,00 %0,20
        GBP/TRY 62,9743 %-0,23
        EUR/USD 1,1376 %0,05
        BRENT 89,36 %-7,67
        ÇEYREK ALTIN 10.167,05 %0,82
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 13.774,77 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 19:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 169,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 180,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,26 ile kimya petrol plastik oldu.

        ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarını düşürmesi ve enflasyon endişelerini hafifletmesi küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına karşın, Çin’in yerli çip üretim ekipmanlarında ilerleme kaydettiğine yönelik haber akışı, başta çip ekipmanı üreticileri olmak üzere teknoloji hisselerinde satış baskısına neden oldu.

        Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond ABD Merkez Bankası (Fed) imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "700-800 arkadaşımız içeriye giremedi"

        CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "figüran partili" tartışması hakkında açıklama yaptı. Tekin, "Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarda sizleri karşılayacağız. Ne zaman bu itirafçılarla ilgili laf etsem o kirli medyanın bütün...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        ABD Başkanı Trump: Türkiye iyi bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye iyi bir müttefik
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek