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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 225,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 170,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 4,10 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,41 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz artırımının ardından Japonya Merkez Bankasının da politika faizini 31 yılın zirvesine çıkarması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutmasıyla risk iştahı zayıf kalırken, petrol fiyatlarındaki gerileme satış baskısını sınırlıyor.

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        Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif seyirle tamamladı.

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirildi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananların temelinde sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite probleminin bulunduğunu belirterek, "Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve piyasada yapısal sorun yok." dedi.

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        Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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