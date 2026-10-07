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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,03 değer kaybederek 12.122,94 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 19:19 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 251,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 113,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,90 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,80 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, tahvil faizlerindeki artış ve Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, yatırımcıların odağında bu akşam açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları bulunuyor.

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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak genele yayılan satışların etkisiyle günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya ve Almanya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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