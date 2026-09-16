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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada sert düşüş

        Borsada sert düşüş

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sabah saatlerinde yüzde 5'e yakın geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti, düşüş yüzde 3,5 civarına çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Borsada sert düşüş

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başladı. İşlemlerin başlamasının ardından düşüş hızlandı. Saat 11:00 sularında düşüş yüzde 5'i gördü.

        11:30 itibariyle 13.408 puanla ve gün içi yüzde 3,5 civarında gerilemeyle işlemler sürüyor.

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