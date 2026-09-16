Borsada sert düşüş
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sabah saatlerinde yüzde 5'e yakın geriledi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti, düşüş yüzde 3,5 civarına çekildi
Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:24 Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başladı. İşlemlerin başlamasının ardından düşüş hızlandı. Saat 11:00 sularında düşüş yüzde 5'i gördü.
11:30 itibariyle 13.408 puanla ve gün içi yüzde 3,5 civarında gerilemeyle işlemler sürüyor.
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