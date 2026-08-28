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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsaya açılacak şirketler dikkat! SPK kuralları değiştirdi

        Borsaya açılacak şirketler dikkat! SPK kuralları değiştirdi

        SPK payların ilk halka arzına ilişkin başvuruların sonuçlandırılmasında öncelik verilecek kriterlere ilişkin kurul ilke kararı aldı. Yapılan halka arz başvuruları, belirlenen 3 kriterden en az birinin sağlanması ve ortaklık tarafından talep edilmesi halinde, öncelik verilerek sonuçlandırılabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:18 Güncelleme:
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        Borsaya açılacak şirketler dikkat

        SPK, yapılan halka açılma başvurularının 3 kriterden en az birinin sağlanması ve ortaklık tarafından talep edilmesi halinde, Kurulun web sitesinde ilan edilen sıralamaya tabi olmaksızın öncelik verilerek sonuçlandırılacağını duyurdu.

        SPK’dan yapılan açıklamada 3 kriter şu şekilde sıralandı; “1. Ortaklığın son 5 yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla şirket merkezinin ve hasılatının %50’sinden fazlasını elde ettiği fabrika/üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk ortaklık olması,

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        2- Ortaklığın yönetim hakimiyetine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve kamu kurumlarının doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması,

        3- Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15.000.000.000 TL’den fazla olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna asgari %50 oranında tahsisat öngörülmesi şartıyla halka arzın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerin yanı sıra genel kabul görmüş uluslararası mevzuata uygun şekilde yapılması amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin Kurulumuza ibraz edilmesi”

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