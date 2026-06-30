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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bundesbank Başkanı Nagel'den enflasyon açıklaması

        Bundesbank Başkanı Nagel'den enflasyon açıklaması

        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ABD ile İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirme konusunda anlaşmalarına rağmen enerji şokunun etkilerinin sürdüğünü ve enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bundesbank Başkanı Nagel'den enflasyon açıklaması

        Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2026 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamında CNBC International'a açıklama yapan Nagel, ECB’nin son faiz artırımına rağmen Euro Bölgesi'ndeki enflasyon riskinin ortadan kalkmadığını belirtti.

        Nagel, ABD ile İran'ın Ortadoğu'daki savaşı sona erdirme konusunda anlaşmalarına karşın enerji şokunun etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

        Risklerin sistemde kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Nagel, "Enerji fiyatı şoku hala sistemin içinde. Enflasyon oranının yüzde 2'lik hedefimizin önemli ölçüde üzerinde kalmaya devam edeceğini tahmin ediyorum." dedi.

        "Ortadoğu'daki durum belirsizliğini koruyor"

        Petrol fiyatlarındaki düşüşün kendileri için sürpriz olduğunu aktaran Nagel, Ortadoğu'daki durumun ise "hala çok belirsiz" olduğunu kaydetti.

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        Yeni bir faiz artışının gerekip gerekmediği yönündeki soru üzerine Nagel, net bir karar vermek için henüz erken olduğunu ve öncelikle önlerindeki tablonun netleşmesini beklemek istediğini belirtti.

        Bundesbank Başkanı Nagel, temmuz ayında yapılacak para politikası toplantısının geleceğe yönelik rotayı çizmek için önemli bir fırsat sunacağını ifade ederek, ECB uzmanlarının güncellenmiş ekonomik tahminlerini sunacağı eylül ayı toplantısında tüm seçenekleri açık tutacağını bildirdi.

        Bu arada, ECB, 11 Haziran'da mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,0'dan yüzde 2,25'e yükseltmişti. Böylece ECB, petrol fiyatlarındaki sert yükselişe para politikasını sıkılaştırarak tepki veren ilk büyük merkez bankası olarak kayıtlara geçmişti.

        Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıkması ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'lik hedefi belirgin şekilde aşması bu kararda etkili olmuştu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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