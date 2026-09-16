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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Canlı hayvan nakil yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

        Canlı hayvan nakil yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

        Kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek, kesime uygun bulunmayan hayvanlar ise karantina altına alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Canlı hayvan nakil yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar, resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek. Kesime uygun bulunmayan hayvanlar ise karantina altına alınacak.

        Tanımlanmamış sığır, koyun ve keçi türü hayvanların, nakil sırasında yakalanması durumunda ise hayvanlar karantinaya alınmak üzere, sahibinin bildirdiği varış işletmesine sevk edilecek. Hayvanların programlı aşılamaları, karantina süresince Bakanlıkça tamamlanacak.

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        #canlı hayvan
        #nakil
        #tarım ve orman bakanlığı
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