Ceren Acer Kezik: " Yapay zekâ ile her müşterimize ihtiyacına uygun öneriler sunuyoruz"

Garanti BBVA, Global Finance'in bu yıl ikinci kez düzenlediği AI in Finance Awards 2026 kapsamında "Best Personalized Financial Advice in Turkey" (Türkiye'nin En İyi Kişiselleştirilmiş Finansal Danışmanlık Hizmeti) ve "Best Personalized Financial Advice in Western Europe" (Batı Avrupa'nın En İyi Kişiselleştirilmiş Finansal Danışmanlık Hizmeti) kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu.

Garanti BBVA, müşterilerinden farklı temas noktalarında topladığı geri bildirimleri davranışsal verilerle birlikte yapay zekâ destekli analizlerden geçirerek, 18,5 milyon aktif mobil müşterisine kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunuyor. Bankanın yapay zekâ modellerinden oluşan ekosistemi, gerçek zamanlı karar mekanizmaları aracılığıyla müşteri ihtiyaçlarına ilişkin analizler gerçekleştirirken, elde edilen verileri kişiselleştirilmiş önerilere dönüştürüyor.

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Bu yapının müşterilere sunulduğu temas noktalarından biri bankanın dijital asistanı Ugi. Üretken yapay zekâ yetkinlikleriyle desteklenen Ugi, bankanın veri odaklı analizlerini gerçek zamanlı ve bağlama duyarlı finansal önerilere dönüştürüyor. Ugi, müşterilere doğal dil üzerinden kişiselleştirilmiş bankacılık hizmetleri sunuyor. Son 1 yılda 9,2 milyon kullanıcıya ulaşan Ugi, bu dönemde 76 milyon etkileşim gerçekleştirdi.

YAPAY ZEKA KULLANIMINA YÖNELİK UYGULAMALAR ULUSLARASI ÖLÇEKTE DEĞERLENDİRİLİYOR

Global Finance tarafından düzenlenen AI in Finance Awards, finans sektöründe yapay zekâ teknolojilerinin müşteri deneyimi, karar destek sistemleri, operasyonel verimlilik ve inovasyon alanlarındaki kullanımını değerlendiriyor. Başvurular alanında uzman jüri üyeleri tarafından incelenirken, kazananlar Global Finance editörlerinin nihai değerlendirmesi sonucunda belirleniyor. Program kapsamında finans sektöründe yapay zekâ kullanımına yönelik uygulamalar uluslararası ölçekte değerlendiriliyor.

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Bu yılın ilk aşamasında ödül kazanan kurumlar, ekim ayında Singapur'da düzenlenecek AI in Finance Awards töreninde açıklanacak Round II değerlendirmesinde bölgesel ve küresel ödüller için yarışacak.

Garanti BBVA, ilk aşamada kazandığı iki ödülle Round II değerlendirmesinde bölgesel ve küresel ödüller için değerlendirilecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Müşterilerimiz bugün bankacılıktan kendilerini anlayan, ihtiyaçlarını doğru zamanda fark eden ve hayatlarını kolaylaştıran bir deneyim bekliyor. Biz de Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla tüm müşteri yolculuklarımızı bu anlayışla yeniden tasarlıyoruz. Bu yolculukta yapay zekâ, Radikal Müşteri Perspektifimizi milyonlarca müşterimize aynı özen ve aynı kaliteyle ulaştırmamızı sağlayan en önemli araçlardan biri. Müşterilerimizle kurduğumuz her etkileşimi bir öğrenme fırsatı olarak görüyor; farklı temas noktalarından elde ettiğimiz geri bildirimleri yapay zekâ ile analiz ederek her müşterimize bulunduğu ana ve ihtiyacına uygun öneriler sunuyoruz. Ugi de bu deneyimin müşterilerimizle buluştuğu en önemli kanallardan biri olarak öne çıkıyor. Global Finance AI in Finance Awards kapsamında iki kategoride ödül almak, müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımımızın uluslararası ölçekte de değer gördüğünü ortaya koyuyor. Geliştirdiğimiz çözümlerle müşterilerimize doğru zamanda değer sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

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Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, ise ödüller konusunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yapay zekânın gerçek değeri, milyonlarca kişiye aynı kaliteyle ulaşabildiğiniz noktada ortaya çıkıyor. Bunun için de güçlü modeller geliştirmek kadar, bu modelleri güvenli, hızlı ve ölçeklenebilir bir altyapıyla desteklemek gerekiyor. 240 veri bilimci ve makine öğrenmesi mühendisinden oluşan ekiplerimizle geliştirdiğimiz yapay zekâ modelleri; müşteri deneyiminden fiyatlama modellerine, risk yönetiminden dolandırıcılık önlemeye kadar bankacılığın birçok alanında kullanılıyor. Yatırım danışmanlığı, müşteri içgörüsü ve bilgi yönetimi alanlarında kullandığımız yapay zekâ destekli copilot çözümleri de çalışanlarımızın müşterilerimize daha hızlı, daha isabetli ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmasını desteklerken, karar alma süreçlerini de güçlendiriyor. Global Finance AI in Finance Awards'ta kazandığımız ödüller, teknolojiye yaptığımız yatırımların ve geliştirdiğimiz yapay zekâ yetkinliklerinin uluslararası düzeyde takdir edilmesi açısından bizim için değer taşıyor.”