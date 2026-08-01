Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremlerden sonra nasıl şehirlerimizi ayağa kaldırdıysak, nasıl bir yılda yuvalarımızı yaptıysak, yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar afetlerden etkilenen Ödemiş, Sındırgı ve Karabük'te teslimlere başladıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız." dedi.

Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yeniden yapılanma kapsamında tamamlanan Kent Meydanı, Toptancılar Sitesi ve çevre yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Bakan Kurum, son günlerde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

REKLAM

Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Mersin'deki yangınlarda ağır hasarlı ve yıkık olmak üzere toplam 68 bağımsız bölümün tespit edildiğini söyledi.

Bakan Kurum, yangın nedeniyle zarara uğrayan vatandaşların mağdur edilmeyeceğini dile getirerek, "Depremlerden sonra nasıl şehirlerimizi ayağa kaldırdıysak, nasıl bir yılda yuvalarımızı yaptıysak, yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar afetlerden etkilenen Ödemiş, Sındırgı ve Karabük'te teslimlere başladıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, devletimiz daima yanınızdadır, milletimiz sizinle beraberdir." dedi.

Deprem sürecinde yapılan çalışmalara yönelik eleştirilere değinen Kurum, arama kurtarma çalışmalarının ardından kısa sürede konutların inşasına başlandığını ifade etti.

REKLAM

Kurum, şöyle konuştu:

"Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına, daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın insafına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır, eserle tamamlanır. O gün birileri felaketin karşısında ellerini ovuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimizin yarasından ikbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. 'Yapamazlar.' dediler. 'Yetişemezler.' dediler. 'Bu şehirleri ayağa kaldıramazlar.' dediler. 'Devlet yok, devlet' dediler. Peki devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının ilk temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4 bin köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3 bin 481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı, 500 bin konutu kim yaptı? Biz tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele ettik. Onların her 'Yapamazsınız.' sözüne karşı bir temel attık. Her 'yetişemezsiniz' iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her 'Bu yükün altında kalırsınız' cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er ya da geç ortaya çıktı. Kimin millet için kimin kendi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Bu millet, mesele devleti, mesele istikbali olduğunda 'ya devlet başa, ya kuzgun leşe' diyen, her türlü yalanı, iftirayı elinin tersiyle iten bir millettir."

"74 bin konutu teslim ettik"

REKLAM

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin Kurum, devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde seferberlik yürüttüğünü belirtti.

Bakan Kurum, şubat ayında "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında kurası çekilen 8 bin 200 konutun yapımının sürdüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Hamdolsun bugün enkazların yerinde dimdik yükselen 74 bin sağlam yuvamıza bakıyoruz ve sonsuz şükrediyoruz. Tabii bizim işimiz çalışmak, namımız gayrettir. 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz. Şubat ayında 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyamızla kurasını çektiğimiz 8 bin 200 yeni konutumuzu da süratle tamamlayacağız. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi en güvenli, huzurlu ve sıcak yuvalarına kavuşturacağız."

Kahramanmaraş'a 4 bin 500 sosyal konut müjdesi

REKLAM

Deprem bölgesi için ayrılan ek kontenjan kapsamında Kahramanmaraş'ta yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını açıklayan Kurum, "Buradan bir müjde daha vereyim. Deprem bölgesine ek kontenjanımızı fazla ayıracağımızı söylemiştik. Kahramanmaraş'ta da bu kapsamda, yapmış olduğumuz 8 bin 200 konuta ilave olarak burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz ve yaklaşık 4 bin 500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz."

Kent Meydanı ve Toptancılar Sitesi hizmete açıldı

Kent Meydanı ve Çarşı Projesi kapsamında 116 ticari birimin tamamlandığını belirten Kurum, proje çerçevesinde ayrıca 424 araçlık kapalı otopark ile 12 bin metrekare yeşil alanın da vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Depremde zarar gören esnaf için yeniden inşa edilen 118 dükkandan oluşan Toptancılar Sitesi'nin de tamamlandığını ifade eden Kurum, "Burada da kepenkler umutla açılacak, esnafımız kazanacak, Maraş kazanacak." dedi.

REKLAM

Çevre yatırımları

Bakan Kurum, şehir merkezinde oluşan 750 bin metreküp yıkıntı atığının ekonomiye kazandırılması amacıyla geri kazanım tesisi kurulduğunu, Afşin'de Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi'nin hizmete alındığını dile getirdi.

Onikişubat ilçesinde Türkiye'nin sertifikasyona konu olan ilk karbon yutak alanının oluşturulduğunu belirten Kurum, proje kapsamında 3 bin fidan ve bitkinin toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

62 milyondan fazla ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı

Depozito Yönetim Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını söyleyen Kurum, sistem kapsamında ilk ayda 2 milyon 635 bini aşkın vatandaşın çevre hareketine katıldığını, 62 milyon 281 bin ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını kaydetti.

Törende, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından deprem sonrası yeniden yapılanma kapsamında tamamlanan Kent Meydanı ve Çarşı Projesi, Toptancılar Sitesi ile çevre yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştirildi.

Programda, hak sahiplerine iş yerlerinin anahtarları teslim edilirken, çevre alanındaki çalışmaları dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine "Yeşil Ruhsat" takdim edildi.