Çin’de yabancı telefon sevkiyatları yüzde 66,3 yükseldi!

Çin akıllı telefon pazarı, küresel rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olmaya devam ediyor. Tüketici talebinin dalgalandığı bir dönemde açıklanan son veriler, pazardaki dengelerin yavaş yavaş değişebileceğine işaret ediyor. Çin Akademisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (CAICT) verilerine göre haziran ayında yabancı markalı telefonlar önemli bir sıçrama yaparken, toplam pazar ise daralma kaydetti.

CAICT’nin açıkladığı resmi verilere göre Çin’de haziran ayı toplam telefon sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,3 azalarak 19,15 milyon adede düştü. Bu gerileme, son dönemde iç talepteki yavaşlamanın yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

YABANCI MARKALAR ÖNE ÇIKTI

Yerli markaların domine ettiği pazarda yabancı menşeli telefonlar ise tam tersine güçlü bir büyüme gösterdi. Reuters’ın CAICT verilerinden yaptığı hesaplamalara göre yabancı marka telefon sevkiyatları %66,3’lük keskin bir artışla 3,28 milyon adet seviyesine yükseldi. Bu artışta Apple’ın da aralarında bulunduğu küresel markaların etkili olduğu belirtiliyor.

Yabancı markaların Haziran performansıyla birlikte Çin’deki pazar paylarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bu gelişme, premium segmentteki rekabetin kızıştığını ve tüketicilerin farklı seçeneklere yöneldiğini gösteriyor.

İthal markaların özellikle üst segmentteki ataklarının önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini öngörülüyor. Ancak genel pazardaki daralma nedeniyle tüm üreticilerin hem fiyat politikalarını hem de ürün stratejilerini özenle belirlemesi gerekiyor.