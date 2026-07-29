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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Çin’de yabancı telefon sevkiyatları yüzde 66,3 yükseldi!

        Çin’de yabancı telefon sevkiyatları yüzde 66,3 yükseldi!

        Çin'de yabancı menşeli telefon sevkiyatları Haziran ayında geçen yıla göre yüzde 66,3 oranında artarak 3,28 milyon adede ulaştı. Apple başta olmak üzere yabancı markalar güçlü performans gösterirken, ülkenin toplam telefon sevkiyatları ise yüzde 15,3 düşüşle 19,15 milyon birimde kaldı. Yerli üreticilerin ağırlıklı olduğu pazarda yabancı markaların yükselişi dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İthal telefon sevkiyatları yüzde 66,3 yükseldi!

        Çin akıllı telefon pazarı, küresel rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri olmaya devam ediyor. Tüketici talebinin dalgalandığı bir dönemde açıklanan son veriler, pazardaki dengelerin yavaş yavaş değişebileceğine işaret ediyor. Çin Akademisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (CAICT) verilerine göre haziran ayında yabancı markalı telefonlar önemli bir sıçrama yaparken, toplam pazar ise daralma kaydetti.

        CAICT’nin açıkladığı resmi verilere göre Çin’de haziran ayı toplam telefon sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,3 azalarak 19,15 milyon adede düştü. Bu gerileme, son dönemde iç talepteki yavaşlamanın yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

        YABANCI MARKALAR ÖNE ÇIKTI

        Yerli markaların domine ettiği pazarda yabancı menşeli telefonlar ise tam tersine güçlü bir büyüme gösterdi. Reuters’ın CAICT verilerinden yaptığı hesaplamalara göre yabancı marka telefon sevkiyatları %66,3’lük keskin bir artışla 3,28 milyon adet seviyesine yükseldi. Bu artışta Apple’ın da aralarında bulunduğu küresel markaların etkili olduğu belirtiliyor.

        Yabancı markaların Haziran performansıyla birlikte Çin’deki pazar paylarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bu gelişme, premium segmentteki rekabetin kızıştığını ve tüketicilerin farklı seçeneklere yöneldiğini gösteriyor.

        İthal markaların özellikle üst segmentteki ataklarının önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini öngörülüyor. Ancak genel pazardaki daralma nedeniyle tüm üreticilerin hem fiyat politikalarını hem de ürün stratejilerini özenle belirlemesi gerekiyor.

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