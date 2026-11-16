COP31'de dikkat çeken drone gösterisi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ikinci haftasında devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), devlet başkanları, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirmeye devam ediyor.

İlk iki günde 100 bin katılımcıya ulaşan COP31, katılım açısından önceki zirveleri geride bırakırken, 190'dan fazla ülkeden akredite olan 4 bine yakın basın mensubu zirveyi takip ediyor.

Etkinlik alanında dün akşam saatlerinde drone gösterisi gerçekleştirilirken, o anlara katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.