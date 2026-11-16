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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam COP31'de dikkat çeken drone gösterisi

        COP31'de dikkat çeken drone gösterisi

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda sürüyor. Etkinlik alanında akşam saatlerinde drone gösterisi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        COP31'de dikkat çeken drone gösterisi

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ikinci haftasında devam ediyor.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), devlet başkanları, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirmeye devam ediyor.

        İlk iki günde 100 bin katılımcıya ulaşan COP31, katılım açısından önceki zirveleri geride bırakırken, 190'dan fazla ülkeden akredite olan 4 bine yakın basın mensubu zirveyi takip ediyor.

        Etkinlik alanında dün akşam saatlerinde drone gösterisi gerçekleştirilirken, o anlara katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

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        #cop31
        #ekonomi
        #DRONE
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