Ekim ayında ekonomik güven endeksi 97,3 oldu

Bir şoför sıkıştırdı diğer sürücü ezdi!

stanbul'da, motosikletli 32 yaşındaki Yakup Özdoğan, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düştü. Ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın ağabeyi Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta... Daha Fazla Göster stanbul'da, motosikletli 32 yaşındaki Yakup Özdoğan, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düştü. Ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın ağabeyi Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.(DHA) Daha Az Göster