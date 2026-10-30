Ekim ayında ekonomik güven endeksi 97,3 oldu
Türkiye'de ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 3,9 azalarak 97,3 seviyesine geriledi. Aynı dönemde tüketici, reel kesim ve hizmet sektörü güven endeksleri düşerken perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri yükseldi
Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:31 Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, eylülde 101,3 olan endeks ekimde yüzde 3,9 azalarak 97,3 değerine geriledi.
Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,7 azalarak 84,8'e düştü.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 101,1 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,4 düşüşle 109,2 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 112,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 83,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
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