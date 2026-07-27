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        Haberler Ekonomi Emlak Emlakçılar uyarıyor: Taşınırken mutlaka sözleşme yapın

        Emlakçılar uyarıyor: Taşınırken mutlaka sözleşme yapın

        Emlakçılar uyarıyor: Nakliye ücretinin son dakikada 'eşya çok', 'üst kata taşımak zor' gibi bahanelerle artmaması için mutlaka sözleşme yapılmalı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        Taşınırken mutlaka sözleşme yapın

        İstanbul’da taşınmanın maliyetinin en az 300 bin liraya dayandığını önceki gün gündeme getirmiştim. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, taşınma sırasında ‘eşya çok’, ‘üst kata taşımak zor’ gibi bahanelerle nakliye masrafının son dakika değişiklikleriyle artırılabildiği uyarısında bulunmuştu. Bu konuda İstanbul Emlakçılar Odası’nda da kritik bir uyarı geldi.

        ‘YAZILI OLARAK TÜM ŞARTLAR BELİRTİLMELİ’

        İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, tırmanan nakliye ücretlerine karşı tüm emlak firmalarına ve kiracılara şu tavsiyelerde bulundu: “Nakliye için sadece sözlü konuşup anlaşmak büyük bir hata, mutlaka yazılı bir sözleşme yapılması gerekiyor. Ev kiralayan tüm emlakçılar, kiracıları bu konuda bilinçlendirmeli. Ev kiraladığınız vatandaşları nakliye konusunda mutlaka uyarın. Sözlü anlaşmayla iş yapmasınlar, tüm detayları içeren yazılı sözleşme imzalamadan nakliye ekibini eve almasınlar."

        Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, taşınma sırasında karşılaşılabilecek ani fiyat artışlarına dikkat çekiyor: "Son dönemde taşınma maliyetleri o kadar yükseldi ki vatandaş zaten bütçesinin son sınırına kadar zorlanıyor. Tam taşınma günü kapıya gelen bazı nakliyecilerin ekstra 20-30 bin TL talep ettiği durumlar olabiliyor. Eşyası toplanmış bir insanın o an işlemi durdurup yeni firma bulması imkansız. Bu nedenle en başta tüm şartların yazıldığı sözleşme gerekli."

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