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        Haberler Ekonomi Enerji EPDK, 2027'de uygulanacak iletim ek ücretini belirledi

        EPDK, 2027'de uygulanacak iletim ek ücretini belirledi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2027'de uygulanacak iletim ek ücretini, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin yüzde 0,7'si olarak belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 08:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        EPDK, 2027'de uygulanacak iletim ek ücretini belirledi

        EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 2027'de uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin yüzde 0,7'si (binde yedisi) olacak.

        İletim ek ücretleri, TEİAŞ tarafından aylık hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

        Karar, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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        #epdk
        #enerji
        #Resmi Gazete
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