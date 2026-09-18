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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eti Bakır'dan 2.2 milyar dolarlık yatırım adımı

        Eti Bakır'dan 2.2 milyar dolarlık yatırım adımı

        Türkiye'nin bakır ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayan Eti Bakır'ın, Elazığ'da bu ay faaliyete başlayan, Çanakkale ve Boyabat'ta ise proje aşamasında olan toplamda üç yeni üretim tesisi için yatırım tutarı 2,2 milyar dolara ulaştı.

        Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Eti Bakır'dan 2.2 milyar dolarlık yatırım adımı

        Elektrik şebekelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına, elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılan bakıra yönelik talep her geçen gün artarken, Türkiye’de yerli üretimi artırmaya dönük yatırımlar da hız kazandı.

        Cengiz Holding'in grup şirketi olarak, üretim kapasitesini desteklemek üzere yatırımlara devam eden Eti Bakır da, yeni üretim sahası yatırımları ve verimlilik çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Eti Bakır'ın Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nde üretim süreçlerine ilişkin detayları Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz ile Üretim Müdürü Selim Erdoğan paylaştı.

        "TÜRKİYE'NİN BAKIR İHTİYACININ YÜZDE 25'İNİ KARŞILIYOR"

        Madenden elde edilen bakır konsantresinin işlenerek katot bakıra dönüştürüldüğü Samsun tesisinde yapılan kapasite artışıyla yıllık katot bakır üretim kapasitesi 70 bin tondan 90 bin tona yükseltildi. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre Eti Bakır, yıllık 90 bin tonluk üretimiyle Türkiye'nin bakır ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor.

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        Kapasite artışında Eti Bakır'ın Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyete başlayan yeni işletmesinden gelecek bakır konsantresinin de etkili olması bekleniyor. Eti Bakır Elazığ tesisinden gelecek konsantrenin Samsun'da işleneceğini belirtri.

        3 YENİ ÜRETİM SAHASINA 2,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, Elazığ, Çanakkale ve Sinop'taki yeni üretim sahaları ile Samsun'daki kapasite artış çalışmalarının toplam yatırım tutarının 2,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

        Açıklamaya göre Elazığ'ın Maden ilçesindeki işletme eylül ayında geçici faaliyet belgesi alarak üretime başladı. Yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım yapılan tesiste yılda 1 milyon ton tüvenan cevher işlenmesi ve 700 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Tesiste bakır üretiminden kalan piritin ise Eti Bakır'ın Mazıdağı tesisine gönderilerek kobalt ve çinko gibi metallerin geri kazanımında kullanılması öngörülüyor.

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        Çanakkale'deki Halilağa Bakır Madeni'nin yıl sonunda üretime başlaması planlanıyor. Şirketin açıklamasında, yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım yapılan tesiste yılda 6 milyon ton tüvenan cevher çıkarılması ve işletme döneminde 1.000 kişilik istihdam sağlanması hedeflendiği belirtildi. Sinop Boyabat'taki üretim sahası için de yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım öngörülüyor.

        Eti Bakır ayrıca bu yıl Çayeli Bakır ile Anagold Madencilik'i bünyesine kattı. Şirketin açıklamasına göre daha önce bakır konsantresi olarak ihraç edilen Çayeli Bakır cevheri, satın almanın ardından Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nde işlenerek katot bakıra dönüştürülmeye başlandı. Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik satın almalarının toplam maliyetinin 1,8 milyar dolar olduğu açıklandı.

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        İKİZTEPE KAZILARINA DESTEK

        Eti Bakır aynı zamanda kültürel projelere de destek veriyor.

        Şirket, 'Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz' projesi kapsamında İkiztepe'de yürütülen arkeolojik kazılara dört yıldır destek veriyor. Kazılar, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

        İkiztepe'de ortaya çıkarılan buluntular arasında metal eserlerin yanı sıra ahşap mimari, tekstil dokumacılığı, taş ve kemik kullanımına ilişkin örnekler bulunuyor. Kazılarda bulunan metal eserler, bölgede binlerce yıl önce metal işleme faaliyetlerinin yürütüldüğüne ilişkin veriler sunuyor.

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        Kazılarda ortaya çıkarılan eserler Bafra Müzesi ile Samsun Müzesi'nde sergileniyor. Şirketin paylaştığı bilgiye göre iki müzede sergilenen İkiztepe buluntularını 2025 yılı boyunca toplam 120 bin kişi ziyaret etti.

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        #bakır
        #Eti Bakır Samsun İşletmesi
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