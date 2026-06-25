Finansal hizmetlerde yapay zekâ çağı için yeni inisiyatif

24 Haziran’da İstanbul'da gerçekleşen ilk etkinlikte finansal hizmetleri inşa eden, işleten ve dönüştüren uzman isimler bir araya geldi. Finans dünyasının global ve yerel liderleri sektörde yaşanan dönüşümü ele alırken, etkinlikte sektörün değişen değer zinciri sahadan içgörülerle tartışmaya açıldı.

DefineX Kurucu Ortakları Tolga Ulutaş ve Emre Hayretci’nin açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte; bankacılık, fintek ve ödeme sistemleri sektörlerinde dönüşüm gündeminin etkili isimlerinden Panagiotis Kriaris, küresel finansal hizmetler ekosistemindeki kırılma noktalarını, Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Önder Güler yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin finansal hizmetlerde yarattığı dönüşümü, Brox.AI Kurucu Ortağı ve CEO’su Hamish Brocklebank büyük ölçekli finansal kurumlarda AI kullanım örneklerini, Amazon Yapay Zekâ Tabanlı Verimlilik Araçları Kıdemli Ürün Yöneticisi Yağız Ihlamur da insan–agent hibrit çalışma modellerini ve yeni organizasyon yapılarını masaya yatırdı.

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Ulutaş: “Gerçek değer dönemi başladı”

DefineX Kurucu Ortağı & CEO’su Tolga Ulutaş konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün kurumların en kritik meselesi, yapay zekâ yatırımlarını hızla deneyden çıkarıp sürdürülebilir iş değerine dönüştürebilmek. Finans sektöründe asıl ihtiyaç duyulan şey ise dönüşümün nasıl gerçekleşeceğini konuşabilmek. Biz buna ‘gerçek değer dönemi’ diyoruz. Tam da bu noktada hayata geçirdiğimiz yeni inisiyatifi finansal hizmetlerde dönüşümü yöneten karar vericilerin, teknoloji liderlerinin, uygulayıcıların bir araya geldiği deneyim paylaşımı platformu ve bir hızlandırıcı olarak konumluyoruz. Platform, bu yeni dönemin nasıl kurgulandığını, hangi kararlarla ilerlediğini ve hangi modellerle ölçeklendiğini görünür kılan bir referans noktası olarak tasarlandı. Platformumuz ile dönüşümü sahada inşa eden liderlerin, karar vericilerin ve uygulayıcıların ortak hafızasını oluşturmayı, finans sektöründeki dönüşüm tartışmalarına yön veren en güvenilir seslerden biri olmayı hedefliyoruz.”

DefineX tarafından hayata geçirilen yeni inisiyatif, bir etkinlik serisi olmanın dışında bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün uygulama tarafına odaklanan araştırma, içerik üretimi ve ekosistem buluşmalarını kapsayan uzun vadeli içerik ve düşünce platformu şeklinde konumlanacak. Platformun öncelikli gündemlerinden biri yapay zekâ olacak. Özellikle finansal hizmetlerde agentic AI, operasyonel dönüşüm ve karar destek sistemleri gibi alanlarda uzman görüşler, araştırmalar ve uzun formatlı içerikler üretilecek. Ayrıca bankalar, fintekler, regülatörler ve teknoloji oyuncularını aynı zeminde buluştururken, yapay zekâ ve dönüşüm odağında uluslararası içerik ve uzman ağı oluşturacak.