ALTIN FİYATLARI CANLI 7 TEMMUZ || Değer kaybı sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 7 Temmuz Salı yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 7 Temmuz alış - satış tablosu...
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 08:38 Güncelleme:
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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Temmuz salı yani haftanın ikinci iş gününe altın fiyatları aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı merakla sorgulanıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...
2
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.261,7000
6.262,6180
3
ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ DOLAR?
4.169,88
4.170,71