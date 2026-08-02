Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.458,10 %1,24
        DOLAR 47,5119 %0,11
        EURO 54,8195 %0,08
        GRAM ALTIN 6.175,37 %-1,31
        FAİZ 42,05 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 87,99 %-2,27
        BITCOIN 63.419,00 %1,30
        GBP/TRY 64,0875 %0,16
        EUR/USD 1,1527 %-0,01
        BRENT 87,93 %1,21
        ÇEYREK ALTIN 10.096,73 %-1,31
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Google Pixel 11 serisi sızdırıldı! Fiyat artışı, RAM düşüşü ve Tensor G6 detayları

        Google Pixel 11 serisi sızdırıldı! Fiyat artışı, RAM düşüşü ve Tensor G6 detayları

        Google'ın 12 Ağustos'ta tanıtması beklenen Pixel 11 ailesinin teknik özellikleri ve fiyatları Android Headlines tarafından sızdırıldı. Sızıntıya göre Pixel 11 taban modeli 100 dolarlık zamla 899 dolardan başlayacak ve 256 GB depolama sunacak. Tüm modellerde Tensor G6 işlemci ile Titan M3 güvenlik çipi yer alırken, Pro ve Pro XL versiyonlarında RAM 12 GB'a indirilecek; fiyatlar ise sırasıyla 1.099 ve 1.299 dolar olacak. Standart modelde telefoto lens kaldırılarak çift kamera sistemine geçilecek, Pro modeller ise Pixel 10'daki kamera düzenini koruyacak. Ekranlarda büyük değişiklik beklenmiyor. Pixel 11 Pro Fold da 12 GB RAM ve 1.899 dolarlık yeni fiyatla gelecek. Bu bilgiler, Google'ın fiyat artışları ve RAM kesintileriyle ilgili önceki söylentileri büyük ölçüde doğruluyor.

        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 09:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Google Pixel 11 serisi sızdırıldı!

        Google’ın her yıl ağustos ayında düzenlediği Pixel etkinliği yaklaşırken, yeni nesil akıllı telefon serisine dair beklentiler de giderek netleşiyor. Performans, kamera yetenekleri ve fiyat politikası gibi konular mercek altındayken, son sızıntılar sektördeki spekülasyonları bir adım öteye taşıdı. Android Headlines’ın paylaştığı detaylar, daha önce dolaşan söylentilerle büyük oranda örtüşüyor ve 12 Ağustos’taki etkinlik öncesinde Pixel 11 ailesinin genel çerçevesini ortaya koyuyor. Fiyat artışı, depolama yükseltmesi ve bazı modellerdeki RAM düşüşü gibi unsurlar, Google’ın yeni dönemde hem maliyet hem de donanım dengesini nasıl kuracağını gösteriyor.

        REKLAM

        FİYAT ARTIŞI VE DEPOLAMA YÜKSELTMESİ

        Sızıntıya göre Pixel 11, bir önceki nesle kıyasla 100 dolarlık bir zamla 899 dolardan satışa sunulacak. Buna karşılık taban modelde depolama kapasitesi 128 GB’tan 256 GB’a çıkarılacak. Böylece kullanıcılar daha yüksek başlangıç depolama alanına sahip olacak. Cihazın arka kamera sisteminde ise telefoto lensin kaldırılacağı ve çift kameralı bir düzene geçileceği belirtiliyor. Ekran tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki nesille benzer boyut ve özelliklerin korunacağı öngörülüyor.

        PRO MODELLERDE RAM KESİNTİSİ

        Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modellerinde “RAMageddon” olarak adlandırılan kesinti dikkat çekiyor. Her iki model de 12 GB RAM ile gelecek. Fiyatlar ise Pro için 1.099 dolar, Pro XL için 1.299 dolar olarak planlanıyor. Kamera tarafında Pro modellerin, Pixel 10 serisindeki mevcut düzeni koruyacağı aktarılıyor. Tüm seride ortak olarak yeni Tensor G6 işlemci ve Titan M3 güvenlik çipi kullanılacak. Bu donanım yükseltmesi performans ve yapay zeka yeteneklerinde ilerleme vaat ederken, RAM azaltımı bazı kullanıcılar arasında endişe yaratabilir.

        PİXEL 11 PRO FOLD DA AYNI POLİTİKADAN ETKİLENİYOR

        Katlanabilir model Pixel 11 Pro Fold da aynı RAM politikasından nasibini alıyor. 12 GB RAM ile gelecek cihazın başlangıç fiyatı 1.899 dolar olarak belirtiliyor. Diğer modellerde olduğu gibi Tensor G6 ve Titan M3 çipleri burada da yer alacak. Ekran ve kamera detayları konusunda büyük sürpriz beklenmiyor, önceki nesille uyumlu bir yapı öngörülüyor.

        Bu sızıntılar, Google’ın Pixel 11 serisinde hem fiyatlandırma hem de donanım dengesinde temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. 12 Ağustos’taki resmi tanıtımda bu bilgilerin ne kadarının doğrulanacağı merakla bekleniyor. Kullanıcılar için asıl belirleyici unsur ise yeni Tensor G6’nın gerçek dünya performansı ve kamera deneyimi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        eda ece adliyede

        Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Eda Ece ifade vermek için adliyeye geldi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        "İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştık"
        "İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaştık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!