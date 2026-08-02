Google Pixel 11 serisi sızdırıldı! Fiyat artışı, RAM düşüşü ve Tensor G6 detayları

Google’ın her yıl ağustos ayında düzenlediği Pixel etkinliği yaklaşırken, yeni nesil akıllı telefon serisine dair beklentiler de giderek netleşiyor. Performans, kamera yetenekleri ve fiyat politikası gibi konular mercek altındayken, son sızıntılar sektördeki spekülasyonları bir adım öteye taşıdı. Android Headlines’ın paylaştığı detaylar, daha önce dolaşan söylentilerle büyük oranda örtüşüyor ve 12 Ağustos’taki etkinlik öncesinde Pixel 11 ailesinin genel çerçevesini ortaya koyuyor. Fiyat artışı, depolama yükseltmesi ve bazı modellerdeki RAM düşüşü gibi unsurlar, Google’ın yeni dönemde hem maliyet hem de donanım dengesini nasıl kuracağını gösteriyor.

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FİYAT ARTIŞI VE DEPOLAMA YÜKSELTMESİ

Sızıntıya göre Pixel 11, bir önceki nesle kıyasla 100 dolarlık bir zamla 899 dolardan satışa sunulacak. Buna karşılık taban modelde depolama kapasitesi 128 GB’tan 256 GB’a çıkarılacak. Böylece kullanıcılar daha yüksek başlangıç depolama alanına sahip olacak. Cihazın arka kamera sisteminde ise telefoto lensin kaldırılacağı ve çift kameralı bir düzene geçileceği belirtiliyor. Ekran tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki nesille benzer boyut ve özelliklerin korunacağı öngörülüyor.

PRO MODELLERDE RAM KESİNTİSİ

Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modellerinde “RAMageddon” olarak adlandırılan kesinti dikkat çekiyor. Her iki model de 12 GB RAM ile gelecek. Fiyatlar ise Pro için 1.099 dolar, Pro XL için 1.299 dolar olarak planlanıyor. Kamera tarafında Pro modellerin, Pixel 10 serisindeki mevcut düzeni koruyacağı aktarılıyor. Tüm seride ortak olarak yeni Tensor G6 işlemci ve Titan M3 güvenlik çipi kullanılacak. Bu donanım yükseltmesi performans ve yapay zeka yeteneklerinde ilerleme vaat ederken, RAM azaltımı bazı kullanıcılar arasında endişe yaratabilir.

PİXEL 11 PRO FOLD DA AYNI POLİTİKADAN ETKİLENİYOR

Katlanabilir model Pixel 11 Pro Fold da aynı RAM politikasından nasibini alıyor. 12 GB RAM ile gelecek cihazın başlangıç fiyatı 1.899 dolar olarak belirtiliyor. Diğer modellerde olduğu gibi Tensor G6 ve Titan M3 çipleri burada da yer alacak. Ekran ve kamera detayları konusunda büyük sürpriz beklenmiyor, önceki nesille uyumlu bir yapı öngörülüyor.

Bu sızıntılar, Google’ın Pixel 11 serisinde hem fiyatlandırma hem de donanım dengesinde temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. 12 Ağustos’taki resmi tanıtımda bu bilgilerin ne kadarının doğrulanacağı merakla bekleniyor. Kullanıcılar için asıl belirleyici unsur ise yeni Tensor G6’nın gerçek dünya performansı ve kamera deneyimi olacak.