İFM Genel Müdürü Erdem'e küresel görev

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, World Alliance of International Financial Centers’ın (WAIFC) Busan’da düzenlenen Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimle, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Erdem’in yönetim kurulunda yer almasıyla birlikte İstanbul Finans Merkezi, uluslararası finans merkezleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda daha aktif bir rol üstlenecek. İstanbul Finans Merkezi ayrıca 2027 yılında gerçekleştirilecek WAIFC Yıllık Genel Kurul Toplantısı’na da ev sahipliği yapacak.

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İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, yeni görevine ilişkin değerlendirmesinde, “İFM olarak WAIFC çatısı altında farklı finans merkezleriyle ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi, deneyimlerimizi paylaşmayı ve ortak çalışmalarda daha etkin görevler üstlenmeyi hedefliyoruz. İstanbul’un bölgesel konumunun ve farklı pazarlarla kurduğu güçlü ilişkilerin, finans merkezleri arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu görevi, İstanbul’u ve Türkiye’nin finans ekosistemini uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil etmek açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 2027 yılında WAIFC Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz.”

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Dünyanın önde gelen uluslararası finans merkezlerini bir araya getiren WAIFC, finans merkezleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren küresel bir platform. İstanbul Finans Merkezi’nin Yönetim Kurulu’nda yer alması, Türkiye’nin finans alanındaki deneyimini uluslararası düzeyde paylaşması açısından önem taşıyor. Gelecek yıl WAIFC Genel Kurulu’nun İstanbul’da düzenlenmesiyse Türkiye’nin finans piyasalarının uluslararası yatırımcılarla temasını güçlendirmesi ve İstanbul’un küresel finans ağındaki rolünü pekiştirmesi için fırsat sunacak.