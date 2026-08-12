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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'de sıcak havalar nedeniyle 4,4 milyar sterlinlik ekonomik kayıp öngörülüyor

        İngiltere'de sıcak havalar nedeniyle 4,4 milyar sterlinlik ekonomik kayıp öngörülüyor

        İngiltere'de bu yıl mayıs-temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4,4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'de 4,4 milyar sterlinlik ekonomik kayıp öngörülüyor

        Düşünce kuruluşu Verdant tarafından yapılan analize göre, İngiltere'de sıcak hava dalgaları mayısta başladı ve temmuz sonuna kadar toplam dört sıcak hava dalgası yaşandı.

        Sıcak hava dalgalarının ülke ekonomisine zararının mayısta 510 milyon sterlin, haziranda 2,36 milyar sterlin ve temmuzda 1,5 milyar sterlin olduğu tahmin edildi.

        Sıcak hava dalgaları nedeniyle ortaya çıkan üretim kayıpları söz konusu ekonomik zarara yol açarken, kayıplar ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğusu, Londra ve bazı bölgelerde görüldü.

        Analize göre, aşırı sıcaklar karşısında gerekli önlemlerin alınmaması ve sıcak hava dalgalarının şiddetlenmesi halinde bu tür olaylardan kaynaklanan ekonomik kayıpların 2030'a kadar 25,6 milyar sterline ulaşabileceği hesaplanıyor.

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        Verdant Eş Direktörü ve raporun yazarı James Meadway, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik kayıpların artmaya başladığını ve bu kayıpların gelecek yıllarda şiddetlenebileceğini belirterek, "Hükümetin işçileri ve işletmeleri aşırı sıcakların ağır etkilerinden korumak amacıyla harekete geçmesi çoktan gecikti." ifadesini kullandı.

        İngiltere'de bu hafta yılın beşinci sıcak hava dalgası yaşanırken, sıcaklığın yarın 36-37 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

        Bu hafta ayrıca İngiltere Çevre Ajansı ülkenin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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