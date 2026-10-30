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        Haberler Ekonomi Teknoloji Intel'in geliri arttı kârı geriledi

        Intel'in geliri arttı kârı geriledi

        ABD'li çip üreticisi Intel'in net kârı, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Intel'in geliri arttı kârı geriledi

        Intel, 2026'nın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

        Buna göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 13,7 milyar dolar gelir açıklamıştı.

        Intel'in net kârı ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 18 azalışla 3,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 4,1 milyar dolar net kâr bildirmişti.

        Geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 90 sent kâr açıklayan Intel, 2026'nın aynı döneminde ise hisse başına 60 sent kâr elde etti.

        Intel, dördüncü çeyrekte 15 ila 16 milyar dolar arasında gelir beklediğini ve hisse başına 10 sent kâr öngördüğünü bildirdi.

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        Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği kâr ve gelir piyasa beklentilerini aştı. Intel'in dördüncü çeyreğe yönelik tahminleri ise beklentileri karşılayamadı.

        Intel CEO'su Lip-Bu Tan, kişisel bilgisayar sektöründe kısa vadeli ters rüzgarlara rağmen, şirketin çiplerine olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

        Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner de kişisel bilgisayarlarda yavaşlamanın en azından gelecek yılın ilk yarısına kadar devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

        Ancak geniş portföy genelindeki fırsatlar konusunda iyimser olduklarını vurgulayan Zinsner, "Arzı artırmak ve gelecekteki büyümeyi desteklemek amacıyla kapasite ve işletme sermayesine disiplinli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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