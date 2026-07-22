İş Bankası'na Euromoney'den en iyi dijital banka ödülleri

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans alanında itibarlı uluslararası yayınlardan Euromoney tarafından gerçekleştirilen Mükemmellik Ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yüzden fazla ülkeden 700'ü aşkın başvurunun "strateji", "finansal performans", "inovasyon" ve "müşteri deneyimi" gibi başlıklar altında bağımsız değerlendirmeye tabi tutulduğu organizasyonda İş Bankası, hem Orta ve Doğu Avrupa'nın hem de Türkiye'nin "En İyi Dijital Bankası" seçildi.

Bankanın ödülleri kazanmasında dijital dönüşüm stratejisi, yapay zeka-veri odaklı teknolojilere yaptığı yatırımlar ve müşteri deneyimini kusursuz hale getirmeyi amaçlayan uygulamalarıyla dijital bankacılık alanındaki performansı etkili oldu.

REKLAM

"TEKNOLOJİYİ MERKEZE ALARAK MÜŞTERİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, ödüllerin, "Geleceğin Bankası" olma vizyonuyla yürüttükleri çalışmaların karşılık bulduğunun mutluluk verici, somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Teknolojiyi merkeze alarak müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı ve finansal hizmetlere erişimini artırmayı hedeflediklerini aktaran Gökmenler, bu çerçevede süper uygulama stratejileri doğrultusunda "İşCep"i geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Gökmenler, bu yıl 16 milyon müşteriye ulaşan İşCep'in sunduğu hizmet yelpazesini 857 işleve çıkardığına işaret ederek, "İşCep'in kullanım kolaylığını artırmak amacıyla yapay zeka destekli analizlerden de yararlanarak uygulama deneyimini yeniden düzenledik ve işlem, kart, yatırım ve kişisel finans yönetimi gibi alanlara özel paneller oluşturduk. Bu yapı, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere tek bir yerden kolayca erişmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İş Bankasındaki işlemlerin yaklaşık yüzde 97'sinin dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiğine dikkati çeken Gökmenler, "Senin İşCep'in yaklaşımıyla kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim sunarken, yapay zeka destekli asistanımız 'Maxi' ile müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda yanında oluyoruz. Bugüne kadar 108 milyonu aşkın etkileşime ulaşan Maxi, bankacılığı daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirirken operasyonel verimliliğe de önemli katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bankanın "Hayatım" alanındaki "Arabam", "Evim", "Ailem" ve "Seyahatim" gibi yaşam odaklı hizmetlerini, mini uygulama işbirlikleriyle sunduklarını kaydeden Gökmenler, ayrıca İşCep'te kişisel finans yönetiminden birikim ve yatırım işlemlerine, sadakat programlarına kadar uçtan uca çözümler sunduklarını aktardı.

Gökmenler, "Yapay zeka, veri analitiği ve yeni nesil teknolojilere yatırımlarımızı sürdürecek, müşterilerimize daha akıllı, kolay ve kişiselleştirilmiş bir bankacılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.