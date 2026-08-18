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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama İş Bankası’ndan temassız ödemelerde yeni dönem

        İş Bankası’ndan temassız ödemelerde yeni dönem

        Türkiye İş Bankası, kredi kartının özelliklerini bir etikete taşıyan MaxSticker Kart'ı müşterilerinin kullanımına sunduğunu duyurdu. Cep telefonu gibi sık kullanılan kişisel aksesuarların üstüne yapıştırılarak kullanılabilen MaxSticker'ın, hızlı ve kolay bir ödeme deneyimi sunduğu vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Temassız ödemelerde yeni dönem

        İş Bankası, ödeme deneyimini kolaylaştıran yenilikçi çözümlerine MaxSticker Kart’ı eklediğini açıkladı.

        Kredi kartının tüm özelliklerini bir etikete sığdıran MaxSticker’ın, cep telefonu ve günlük hayatta sık kullanılan kişisel eşyalara yapıştırılarak kullanılabildiği belirtildi. Kullanıcılar, MaxSticker ile mobil uygulamaya girmeden, hatta telefonun şarjı olmadan dahi saniyeler içinde temassız ödeme yapabiliyor.

        Maxsticker ile fiziksel POS cihazlarında temassız şekilde ödeme yapılabiliyor. Böylelikle cüzdan taşıma ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, Maxsticker’a İşCep’ten diledikleri tutarda limiti kredi kartlarından tanımlayabiliyor, bu sayede kullanım limiti kolayca kontrol edilebiliyor. MaxSticker üzerinde kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV gibi hassas bilgiler yer almıyor.

        “YENİLİKÇİ ÜRÜN YELPAZEMİZİN EN YENİ HALKASI MAXSTİCKER”

        Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, ödeme sistemleri çalışmalarını günlük hayatta kolayca kullanılabilen yenilikçi çözümler ve kusursuz müşteri deneyimi yaklaşımıyla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

        “İnovatif ödeme çözümlerimizi her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Yüz ile, akıllı saatle ve mobil temassız ödeme çözümlerimizin yanına şimdi de MaxSticker’ı ekleyerek Maximum’un tüm avantaj ve ayrıcalıklarını küçük ve şık bir etikete sığdırdık. MaxSticker ile fiziksel ödemelerde kart ve cüzdan ihtiyacı yok, üstelik cep telefonunun şarjına ihtiyaç duymadan ya da mobil uygulamaya giriş yapmadan anında ödeme yapılabiliyor. Hayatı kolaylaştıran, esnek limit yapısı ve üst düzey güvenlik standartlarına sahip bu ürünümüz, ödeme teknolojilerinde öncülük ettiğimiz dönüşüm vizyonumuzun en yeni halkası oldu.”

        KREDİ KARTININ TÜM AVANTAJLARI

        Bağlı olduğu kredi kartının MaxiPuan ve Maximil yapısına sahip olan MaxSticker, Maximum’un tüm avantaj ve ayrıcalıklarını kapsıyor. Standart temassız ödeme limitleri MaxSticker için de geçerli olurken, limit üstü işlemler POS cihazına şifre girilerek tamamlanıyor. MaxSticker, İşCep veya diğer bankacılık kanalları üzerinden kolayca e-ticaret işlemlerine açılabiliyor.

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        #İş Bankası
        #temassız ödeme
        #MaxSticker
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