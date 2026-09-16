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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da palamutta 100 kat artış

        İstanbul'da palamutta 100 kat artış

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletilen Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yeni avlanma sezonu palamut bolluğuyla başladı. Genel av yasağının sona erdiği 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren bir hafta içinde 1850 ton balık halde satışa sunuldu. Geçen yılın aynı döneminin iki katı olan bu miktarın %48'ini (904 ton) palamut, %29'unu (552 ton) hamsi oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da palamutta 100 kat artış

        Avrupa’nın en büyük su ürünleri hali Gürpınar, 2026 avlanma sezonuna rekor artışla başladı. 1-7 Eylül tarihleri arasındaki ilk bir haftalık verilerde toplam su ürünü miktarı önceki yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 1 milyon 850 bin kilogramı aştı; denizlerdeki bereketi sofralara taşıyan palamut ise önceki yılın ilk bir haftasına göre 100 kat arttı.

        Gürpınar Su Ürünleri Hali’nin 1-7 Eylül 2026 verilerine göre, sezonun en dikkat çekici yükselişi palamutta yaşandı. 2025 yılının aynı haftasında 9 bin 37 kilogram işlem gören ve toplam arzın yalnızca %0,98’ini oluşturan palamut, bu sezon yükselişle 903 bin 952 kilograma ulaştı. Toplam balık arzının yaklaşık yarısını tek başına sırtlayan palamut, tezgâhların açık ara en çok ilgi gören türü oldu.

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        Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında 154 bin 60 kilogram olan hamsi miktarı, 2026’nın ilk haftasında 552 bin 227 kilograma çıkarak genel dağılımda %29,30’luk pazar payına ulaştı.

        İlk 7 günlük verilere göre öne çıkan balık miktarları ve dağılımı şöyle sıralandı:

        Ürün 2026 2025
        Miktar (kg) % Miktar (kg) %
        PALAMUT 903.952,20 47,97 9.037,60 0,98
        HAMSİ 552.227,00 29,30 154.060,00 16,75
        İSTAVRİT 76.445,00 4,06 226.005,00 24,57
        SARDALYA 48.813,00 2,59 104.787,00 11,39
        MEZGİT 47.585,00 2,53 84.193,00 9,15
        TEKİR 44.247,00 2,35 32.294,00 3,51
        LEVREK 35.970,00 1,91 48.430,00 5,27
        ÇİPURA 35.050,00 1,86 48.340,00 5,26
        MIRLAN 27.578,00 1,46 50.942,00 5,54
        SOMON 20.387,00 1,08 24.474,00 2,66
        DİĞER 92.204,65 4,89 137.226,75 14,92
        TOPLAM 1.884.458,85 100,00 919.789,35 100,00
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        #palamut
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