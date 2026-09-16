Avrupa’nın en büyük su ürünleri hali Gürpınar, 2026 avlanma sezonuna rekor artışla başladı. 1-7 Eylül tarihleri arasındaki ilk bir haftalık verilerde toplam su ürünü miktarı önceki yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 1 milyon 850 bin kilogramı aştı; denizlerdeki bereketi sofralara taşıyan palamut ise önceki yılın ilk bir haftasına göre 100 kat arttı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nin 1-7 Eylül 2026 verilerine göre, sezonun en dikkat çekici yükselişi palamutta yaşandı. 2025 yılının aynı haftasında 9 bin 37 kilogram işlem gören ve toplam arzın yalnızca %0,98’ini oluşturan palamut, bu sezon yükselişle 903 bin 952 kilograma ulaştı. Toplam balık arzının yaklaşık yarısını tek başına sırtlayan palamut, tezgâhların açık ara en çok ilgi gören türü oldu.

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Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında 154 bin 60 kilogram olan hamsi miktarı, 2026’nın ilk haftasında 552 bin 227 kilograma çıkarak genel dağılımda %29,30’luk pazar payına ulaştı.

İlk 7 günlük verilere göre öne çıkan balık miktarları ve dağılımı şöyle sıralandı: