Kadın işsizlik oranı 166 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsizlik oranı, haziranda yüzde 9,8'e gerileyerek, son 166 ayın en düşük seviyesine indi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı 38 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel iş gücü göstergelerine bakıldığında, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı haziranda yüzde 7,6 ile verilerin aylık olarak hesaplanmaya başlandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İşsizlik oranı, söz konusu ayda erkeklerde yüzde 6,5 iken, kadınlarda yüzde 9,8 olarak tahmin edildi. Böylece kadınlarda işsizlik oranı, tek haneli seviyelere inmiş oldu. Bu doğrultuda kadınlardaki işsizlik oranı, Eylül 2012'den bu yana son 166 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Kadınlarda iş gücü haziranda 12 milyon 2 bin olarak hesaplanırken, bunun 10 milyon 831 bini istihdam edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsiz sayısı ise 1 milyon 171 bin ile Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

GENÇ KADINLARDAKİ İŞSİZLİK, OCAK 2014'TEN BU YANA EN DÜŞÜK ORANDA

Mevsim etkisinden arındırılmış temel iş gücü göstergelerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak, yüzde 12,8'e indi.

Genç kadınlarda da bu oran, yüzde 17,3 olarak belirlendi. Böylece genç kadınlarda işsizlik oranı, aylık serinin başladığı Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Genç kadın işsiz sayısı ise haziranda 331 bin olarak hesaplanırken, istihdam sayısı da 1 milyon 581 bine yükseldi. İstihdam edilen kadın sayısı, böylece Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadın işsizlik oranının yeniden tek haneye dönmesinin, kadın istihdamı açısından önemli bir eşik olduğunu söyledi.

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Manşet işsizliğin iç yapısının güçlü olduğuna işaret eden Yalta, haziranda Türkiye'de oluşturulan 227 bin ilave istihdamın 177 bini yani yaklaşık yüzde 78'inin, kadınlardan geldiğini aktardı. Kadın işgücü 109 bin artarken, işsiz kadın sayısının 68 bin azaldığına dikkati çeken Yalta, bu iyileşmenin kadınların iş aramaktan vazgeçmesinden değil, işgücüne yeni katılımlar sürerken, istihdamın çok daha hızlı artmasından kaynaklandığını anlattı.

EĞİTİM VE İSTİHDAM POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Yalta, bu gelişmenin arkasında birbirini tamamlayıcı uzun ve kısa vadeli etkiler bulunduğunun altını çizerek, "Son yıllarda, Türkiye'de genç kadınların eğitim düzeyinde önemli bir dönüşüm yaşandı. 25-34 yaş grubundaki kadınların yükseköğretim mezuniyet oranı, 2025'te yüzde 50,3'e yükseldi. Eğitimin düzeyi ile çalışma hayatına katılım arasında, güçlü bir ilişki var. Yükseköğretim mezunu kadınlarda işgücüne katılım yüzde 68,7'ye ulaşırken, lise altı eğitimlilerde yüzde 27,5'te kalıyor. Dolayısıyla bugün işgücü piyasasına giren genç kadın kuşakları, geçmişe göre çok daha büyük bilgi ve beceri birikimi taşıyor." diye konuştu.

Ekonominin hizmetler ağırlıklı dönüşümünün sağlık, eğitim, ticaret, finans ve bilgi yoğun faaliyetlerde bu birikime uygun istihdam alanlarını genişlettiğine değinen Yalta, genç kadın işsizliğinin haziranda yüzde 17,3'e gerilemesinin, iyileşmenin genç kuşaklara da yayıldığını gösteren önemli bir işaret olduğunu dile getirdi.

Yalta, İş Pozitif ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) gibi son dönem uygulamalarının da yapısal dönüşümü tamamlayan araçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu programlar, iş arayanlarla işverenler arasındaki eşleşmeyi kolaylaştırıyor, ilk işe alım ve işbaşı eğitim maliyetlerini azaltıyor, çocuk bakım desteğiyle, kadınların çalışma hayatına girişindeki somut engellerden birini de doğrudan hedefliyor. Sonuç olarak haziran verisi, güçlü işgücü talebi, hedefli istihdam politikaları ve kadınların yükselen beşeri sermayesinin birbirini tamamlamaya başladığını gösteriyor. Kadın emeği ekonominin yedek gücü değil, büyümenin temel yapı taşlarından biridir. Haziranda çalışma hayatının kapısı yalnızca önündeki kuyruğu azaltmamış, aynı zamanda daha fazla kadına açılmıştır."

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.