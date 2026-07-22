Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.979,07 %0,04
        DOLAR 47,2177 %0,05
        EURO 53,9184 %0,21
        GRAM ALTIN 6.250,51 %1,04
        FAİZ 42,05 %0,31
        GÜMÜŞ GRAM 90,20 %1,07
        BITCOIN 65.947,00 %-0,66
        GBP/TRY 63,1995 %0,07
        EUR/USD 1,1411 %0,11
        BRENT 93,99 %3,27
        ÇEYREK ALTIN 10.219,59 %1,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanımı geriledi

        Kapasite kullanımı geriledi

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, temmuzda geçen aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 73,9 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kapasite kullanımı geriledi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

        Buna göre, temmuzda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1985 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise haziranda yüzde 74,5 seviyesindeyken, temmuzda 0,6 puan azalışla yüzde 73,9'a geriledi.

        Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

        Aylar/Yıl 2025 2026
        Ocak 74,6 74,1
        Şubat 74,5 73,5
        Mart 74,4 73,3
        Nisan 74,3 73,8
        Mayıs 75,0 74,2
        Haziran 74,6 74,5
        Temmuz 74,2 73,9
        Ağustos 73,5
        Eylül 74,0
        Ekim 74,2
        Kasım 74,4
        Aralık 74,4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta kavga sonrası sitenin 16'ncı katından düşen Emirhan hayatını kaybetti; 4 gözaltı

        ESENYURT'ta, iddiaya göre Emirhan Yıldız (28), arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiği sitede çıkan kavga sonrasında 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümü sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        Satranç kraliçesi cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor
        Okullara ruh sağlığı taraması geliyor