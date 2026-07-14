31 Mart 2024'de göreve geldiklerinde 800 milyon lira borçla belediyeyi devraldıklarını söyleyen Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, SGK hariç tüm borçları ödediklerini ifade etti.

Belediye başkanlarının asıl görevinin borç ödemek değil proje üretmek olduğuna vurgu yapan Senger, "Ancak biz borç ödemek zorunda kaldık. Çünkü göreve geldikten bir kaç ay sonra önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle alacaklılar haciz youyla belediye binası başta olmak üzere taşınmazlarımızı sattırmak istediler. Biz alacaklıları çağırıp anlaştık. Faizleri sildirip ana paralarını taksitlendirirek ödemeye başadık. Bu şekilde 500 milyon liraya yakın borç ödedik" diye konuştu. Senger SGK borcu ile ilgili belediyenin bir arsasının verilip borcun bilinmesiyle ilgili görüşmelerin de devam ettiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2025'te bütçesini en iyi kullanan 3'üncü belediye olduklarını da vurgulayan Senger, borçlarını ödemenin yanı sıra belediyeye ait 240 lira gibi komik fiyatlara kirada olan gayrimenkullerin kirasını normalleştirerek gelirlerini artırdıklarını, özel harcamalar da yapmadan tasarruf yaparak bütçeyi iyi yönettiklerini ifade etti. Borç ödeme ve gelir artırmanın yanı sıra 53 iş makinesi ve çöp kamyonu satın aldıklarını dile getiren Senger, bunların toplam maliyetinin 450 milyon lira olduğunu söyledi.

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KIŞ SERT GEÇTİ YOLLAR TAHRİP OLDU

2026 kışının çok şiddetli geçtiğini hatırlatan Senger, şehrin yolları ile ilgili sorunu şöyle dile getirdi: "Ancak karla mücadelede buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yaptık. Bu tuzlamalar da yollarımıza ciddi zarar verdi. Son 7-8 yıldır asfalt çalışması yapılmayan şehirde yollar tuzlamanın da etkisi ile deforme oldu. Şehir merkezinde 80 kilometre asfalt çalışması yapılması gerektiği tespitini yaptık. Elimizde 2011'de faaliyete giren bir asfalt plenti vardı. Bu plent arazalıydı. 2 milyon liraya yakın bir harcama yaparak toparlanmaya çalıştık ama ne yazık ki başarılı olamadık. Geçen yıl da bir patlama oldu ve 45 gün asfalt üretemedik. Çalıştığı zaman da günde 2-3 kamyon malzeme çıkarıp ancak yama yapabiliyorduk."

İhtiyaç olan 85 kilometre yol için gerekli olan asfalt maliyetinin ihale yoluyla müteahhit firmalara yaptırılması durumunda 1,2 milyar lira olduğunu dile getiren Senger, "Bunun yerine kalıcı bir yatırım yaparak kendi asfaltımızı üretmeye karar verdik. Şu anda Doğu Anadolu bölgesenin en büyük tesinini kurduk. Yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesisimizde 5 ayrı üretim merkezi var. Taş kırma, agrega yıkama, asfaltın altındaki malzeme üretimi yapan mekanik plent üretimi, saatte 120 ton beton üretimi yapan beton santralı ve asfalt tesisi. Ürettiğimiz betonları kendi projelerimizde kullanacağız. Şehrin en büyük iki mahellesi olan Yenişehir ve Şehitler mahallelerini birbirine bağlayan köprü projemiz bulunuyor. Bu iki mahallenin birisinde üniversite ve hastanesi var diğerinde şehir hastanesi olacak. Bu iki hastanenin arasındaki ulaşım köprü ile daha kolay olacak. Bu köprüde maliyetin yüzde 35'i olan kendi ürettiğimiz betonu kullanacağız. Asfalt plentinde ise günlük saatte 160 ton ile 1 kilometreye yakın bir yol yapılacak asfalt üretilecek" şeklinde konuştu.

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40 YIL HİZMET VERECEK

Borç ödeme, araç satın alma ve 5 üretim merkezi içeren tesisi kurarak 1,2 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını anlatan Senger, "İhtiyacımız olan 80-85 kilometrelik yolu eğer ihale usülü ile yaptırsaydık 1,2 milyar maliyeti olacıktı. Biz bu rakama borcumuzu ödedik araçları aldık, tesisleri kurduk. Şehre 40 yıl daha hizmet edecek tesis. Kilometresi 15 milyon lira olan 1 kilometre asfaltı 4'te bir fiylatına 4 milyon liraya mal edeceğiz " diye konuştu.

Kars'ta geçen yıl 570 bin turistin geldiğini artık şehrin bir turizm şehri olduğunu anlatan Başkan Senger, gelen turistlerin yol sorunu ile karşılaşmaması için de 10 gün içinde yol çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Senger ayrıca şehir merkezindeki otellerin gelen turistlere hizmet vermekte zorlandığını da anlatarak, bu nedenle belediyenin 2 ayrı otel yapacağı müjdesini vererek özellikle orta gelir seviyesine sahip vatandaşların yararlanacağı 80 odalık iki otelin yakında inşaasına başlanılacağını dile getirdi.

'ŞEHİR MERKEZİNDE TADİLAT VE YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Bir diğer sorun olarak evlerin önünde belediyeye ait küçük arsa parçacıkları olan ihdas alanlarının bulunduğu bilgisini veren Başkan Senger, "Vatandaşlar bu küçük arsa parçaları nedeniye kendi evinin restorasyonunu yapamıyor. Belediye borçları nedeniyle ihdas alanları üzerinde hacizler vardı. Biz borçları ödeyip bu ihdas alanlarını ev sahiplerine sattık. Hem belediyemiz bir gelir elde etti hem de şehir merkezindeki yapılaşmanın önünü açtık. Şehir merkezindeki çirkin görüntüler de böylece ortadan kalkacak" dedi.

Atatürk Üniversite'si inşaat bölümü mezunu olan Senger, sonrasında doktora çalışmasını ekonometri alanında yapmış.