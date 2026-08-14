Karsan'ın Hollanda'daki ikinci otonom projesi hayata geçti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, otonom toplu ulaşım alanındaki küresel konumunu yeni bir referans projeyle güçlendirdi.

Karsan Otonom e-ATAK, eğlence parkı Efteling'de hayata geçirilen proje kapsamında, parkın ana toplu ulaşım durağı ile oteller, konaklama alanları ve ziyaretçi tesisleri arasında ücretsiz yolcu taşımaya başladı.

Otonom e-ATAK, Efteling'de yaklaşık 6 kilometrelik bir güzergahta faaliyet gösteriyor. Araç, güzergah üzerinde Efteling Hoofdingang ile Wonderhotel durakları arasında, karma trafik içerisinde SAE Seviye-4 otonom sürüş teknolojisiyle yolcu taşıyor. Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan araç, otonom teknolojinin yanı sıra erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir mobilite yaklaşımını da destekliyor.

Hollanda ulusal basını ile sektörel medya kuruluşlarının takip ettiği açılış, kamu otoritelerini, teknoloji şirketlerini ve toplu ulaşım işletmecilerini bir araya getirdi. Törene Karsan'ın yanı sıra Efteling, Arriva, North Brabant Eyaleti, Loon op Zand Belediyesi, Hollanda Araç Otoritesi RDW, Dutch Automated Mobility, AON ve ADASTEC temsilcileri katıldı.

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Karsan, Arriva, Kuzey Brabant Eyaleti, Loon op Zand Belediyesi, SmartwayZ.NL, Dutch Automated Mobility, Applied Autonomy ve ADASTEC ortaklığıyla hayata geçirilen proje, Avrupa'da kamu ve özel sektörün otonom mobilitenin geleceği için oluşturduğu işbirliğinin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Efteling projesi, Karsan'ın "Rotterdam The Hague Airport" operasyonunun ardından Hollanda'da hayata geçirdiği ikinci otonom otobüs uygulaması oldu. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan pilot uygulama boyunca yolcu deneyimi, operasyonel performans ve saha verileri ayrıntılı biçimde analiz edilecek. Elde edilecek sonuçların, Hollanda'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde hayata geçirilmesi planlanan gelecekteki otonom toplu ulaşım projelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Karsan Otonom e-ATAK, farklı coğrafyalarda hayata geçirilen projelerle otonom toplu ulaşım alanında öne çıkıyor. İlk kez 2021 yılında ABD'de, ardından 2022'de Avrupa'da kamuya açık yollarda karma trafik koşullarında çalışan tam boy otonom otobüs konumundaki model, bugüne kadar 12 farklı ülkede 100 binden fazla yolcu taşıdı. Gerçek trafik koşullarında edindiği operasyonel deneyim, yüksek teknolojisi ve güvenilirliğiyle dikkati çeken Otonom e-ATAK, kampüslerden havalimanlarına, şehir içi güzergahlardan turizm destinasyonlarına kadar farklı kullanım alanlarında hizmet verebiliyor.

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Karsan, Efteling proyesiyle elektrikli ve otonom mobilite alanındaki uluslararası deneyimini ileri taşırken, şehirlerin ve bölgelerin daha güvenli, erişilebilir, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine geçişine katkı sağlıyor.

- "Önemli kilometre taşlarına imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Utku Ayyarkın, otonom mobilite alanında yalnızca çözüm geliştiren değil, bu teknolojiyi gerçek yol ve yolcu operasyonlarında başarıyla uygulayan öncü bir marka olduklarını belirtti.

Mobilitenin geleceğinin elektrikli ve otonom teknolojiler üzerinde şekillendiğine inandıklarını aktaran Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz ve gerçek yol koşullarında hizmete sunduğumuz çözümlerle bu dönüşüme öncülük ediyoruz. Otonom e-ATAK ile Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada çok önemli kilometre taşlarına imza attık. Efteling projesi de otonom toplu ulaşımın günlük yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini gösteren çok kıymetli bir uygulama olacak. Bu projeyle Hollanda'daki otonom mobilite deneyimimizi daha ileri taşırken, geleceğin toplu ulaşım çözümlerini bugünden gerçek hayatın bir parçası haline getirmeye devam ediyoruz."

Ayyarkın, Karsan'ın uluslararası büyüme stratejisinde ileri teknoloji çözümlerinin belirleyici bir role sahip olduğuna değinerek, "Geldiğimiz noktada, Karsan artık yalnızca yenilikçi araçlar üreten bir otomotiv markası değil, şehirlerin, bölgelerin ve ulaşım işletmecilerinin dönüşümüne yön veren teknoloji odaklı bir mobilite çözüm ortağı. Efteling gibi yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan, dünya çapında bilinen bir destinasyonda Otonom e-ATAK'ın tercih edilmesi, teknolojimizin ulaştığı olgunluğun ve iş ortaklarımızın Karsan'a duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Avrupa başta olmak üzere, küresel ölçekte otonom toplu ulaşımın yaygınlaşmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ADASTEC CEO'su Ali Peker de Rotterdam The Hague Havalimanı'nda Hollanda'nın ilk otonom otobüs operasyonunu hayata geçirmelerinin ardından Efteling projesiyle Kuzey Brabant'ta da bir ilke imza attıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamuya açık yolların yanı sıra özel alanlarda, bisikletliler, yayalar ve otel trafiğiyle hizmet verecek bu proje, kendini kanıtlamış SAE Seviye-4 otonom toplu taşıma teknolojisini dinamik ve gerçek yaşam koşullarıyla buluşturuyor. Karsan ve proje ortaklarımızla Hollanda'da otonom toplu taşımanın daha geniş ölçekte yaygınlaşması yolunda önemli bir adım daha atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."