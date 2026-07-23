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        Haberler Ekonomi Para KKM 202 milyon liraya düştü

        KKM 202 milyon liraya düştü

        Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        KKM 202 milyon liraya düştü

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Temmuz itibarıyla 68 milyar 11 milyon lira azalarak 26 trilyon 817 milyar 337 milyon liradan 26 trilyon 749 milyar 326 milyon liraya geriledi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 515 milyar 479 milyon lira artarak 30 trilyon 52 milyar liradan 30 trilyon 567 milyar 479 milyon liraya yükseldi.

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 24 milyar 703 milyon lira azalarak 3 trilyon 371 milyar 43 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 808 milyar 124 milyon lirası konut, 41 milyar 429 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 521 milyar 489 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 9 milyar 17 milyon lira artarak 4 trilyon 137 milyar 250 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 azalışla 3 trilyon 227 milyar 934 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 220 milyar 533 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 7 milyar 401 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 14 milyar 818 milyon lira artışla 800 milyar 522 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 600 milyar 691 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 39 milyar 258 milyon lira artarak 5 trilyon 796 milyar 738 milyon liraya yükseldi.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya düştü.

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