Küresel gıda ve gübre krizine karşı Türkiye masada: Rotalar yeniden çiziliyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların tarımdan enerjiye, gıdadan lojistiğe kadar birçok alanda yansımaları devam ediyor. Bu gelişmeler, küresel olarak gübre ve navlun gibi tarımsal girdileri etkiliyor.

Türkiye, son dönemde yürüttüğü aktif tarım diplomasisiyle tedarik zincirlerinin kesintiye uğramaması için adımlar atıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu çerçevede Rusya, Çin ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok ülke ve ülke grubu ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiriyor.

25 EKİM'DE GÜBRE TOPLANTISI YAPILACAK

Bu kapsamda Rusya ile yapılan görüşmelerde gübre, narenciye ve domates ticareti gibi konular değerlendirildi.

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Bakan Yumaklı'nın Rusya ziyaretinde, bu ülke sınırında bekleyen domateslere ilişkin konunun çözülmesi için adım atıldı. Ayrıca, bitki sağlığı ve karantina işlemleriyle ilgili sorunlarda iki ülkenin ekiplerinin iletişim içinde hareket etmesi konusunda anlaşıldı.

Yapılan ikili görüşmelerde Türkiye'ye yönelik gübre sevkiyatında bu yıl herhangi bir sınırlama olmaması konusunda uzlaşma sağlandı. İki ülkenin ilgili kurum ve şirketlerinin gübre konusunu ele almak üzere 25 Ekim'de Türkiye'de yeniden görüşmesi planlanıyor.

ÇİN İLE TARIM DİPLOMASİSİ İVME KAZANIYOR

Çin de tarım diplomasisinin ivme kazandığı ülkeler arasında yer alıyor. Bakan Yumaklı, geçen günlerde Çin'den gelen bir heyeti bakanlıkta ağırladı. Başta badem, defne yaprağı, kanatlı eti ve su ürünleri gibi tarımsal ürünlerin ihracatı, gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

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Yumaklı, buradaki değerlendirmesinde, Çin'le ilişkilerin gıda ve tarım ürünleri ihracatı alanında sürdürüleceğini belirterek, "Burada tarım diplomasisinin önemini ve ikili işbirliklerini ifade etmek istiyorum. Özellikle teknoloji, bilgi ve deneyim aktarımı da devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

YUMAKLI, 28-29 EYLÜL'DE ÖZBEKİSTAN'A GİDECEK

Bakan Yumaklı'nın, 28-29 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliğinin (IAOM) 5. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi'ne gitmesi de planlanıyor.

Özbekistan, güçlü değirmencilik sektörü ve Kazakistan'dan sağladığı buğdayla un ihracatında stratejik öneme sahip bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu konferans, Karadeniz havzasında yaşanan gelişmeler nedeniyle buğday ticaretinin yeniden şekillendiği ve yeni ticaret rotalarının öne çıktığı bu dönemde önem taşıyor. Bakan Yumaklı'nın da konferans kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapması öngörülüyor.