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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

        Kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 23:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

        GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Haziran günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, söz konusu sürelerin, 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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