Mahmut Sefa Çelik: "Türk tüketicisi maliyetlerini önceden öngörebilmeyi önceliklendiriyor"

“Tatil Evi” modeli, Marmaris’te hayata geçirilen Sinpaş Reserve projesiyle farklı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Proje; öngörülebilir bütçe, otel hizmetleri, esnek kullanım takvimi ve yıl boyunca kullanım imkânı gibi unsurları bir arada sunuyor. Sinpaş Reserve, bu özellikleriyle tatil amaçlı gayrimenkul kullanımına alternatif bir model getiriyor.

Son yıllarda tüketicilerin tatil kararlarında spontane kaçamaklar yerine daha planlı, sürdürülebilir ve öngörülebilir modellerin öne çıktığı görülüyor. Günümüz tatilcisinin artık belirsizlikler, sürekli değişen otel fiyatları ve organizasyon stresi yaşamak istemediğini belirten Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, Türk aile yapısında güçlü olan aidiyet duygusunun konaklama tercihlerini doğrudan şekillendirdiğini ifade ediyor.

"TATİL, PLANLI BİR YAŞAM PRATİĞİNE DÖNÜYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, tatil alışkanlıklarındaki dönüşümü şu sözlerle özetliyor: "Türk tüketicisi artık yalnızca şehirden uzaklaşmak istemiyor. Aynı zamanda zihinsel olarak dinlenmeyi, belirsizlikten uzak bir deneyim yaşamayı ve maliyetlerini önceden öngörebilmeyi önceliklendiriyor. Tatil, spontane bir kaçamak olmaktan çıkıp planlı bir yaşam pratiğine dönüşüyor. Sinpaş Reserve’de ailelerin ve arkadaş gruplarının her yıl aynı dönemde güvenle geri dönebileceği, kapısından girdiği an kendini ait hissettiği yepyeni bir düzen kurguladık."

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Geleneksel yazlık sahipliğinin getirdiği finansal ve operasyonel yüklere dikkat çekilen projede, "Tatil Evi" modelinin rasyonel bir alternatif sunduğu vurgulanıyor. Türkiye’de yılda sadece birkaç hafta kullanılan ikinci bir mülk sahibi olmanın maliyetlerinin artık çok daha fazla sorgulandığını belirten Çelik, rakamlarla rasyonel bir tablo çiziyor: "Bugün ortalama 5 milyon TL değerindeki standart bir yazlık konutun yıllık emlak vergisi, aidatı, bakımı ve sigorta giderleri toplandığında, karşımıza yılda 80 bin TL ile 110 bin TL arasında bir yük çıkıyor. Bu da o evde tek bir gün bile konaklamasanız dahi her ay 8 ila 9 bin TL sabit maliyet ödemek anlamına geliyor.

Biz Reserve’de işletme giderleri, tesis yönetimi, güvenlik ve temizlik gibi tüm operasyonel ve finansal yükleri kullanıcının omuzlarından alıyoruz. Ev rahatlığı ile otel konforunu hiçbir fedakarlık yapmaya gerek kalmadan sunuyoruz."

"TÜRK İNSANI İÇİN EV RAHATLIĞI TATİL KARARININ TAM MERKEZİNDE"

Tüketici davranışlarındaki bu radikal değişimin tesadüf olmadığını ve resmi verilerle desteklendiğini vurgulayan Mahmut Sefa Çelik, TÜİK ve uluslararası araştırma raporlarına dikkat çekti: "Pazarda yaşanan bu dönüşümü biz söylemiyoruz gerek ulusal gerekse uluslararası veriler açıkça ortaya koyuyor. TÜİK’in Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini incelediğimizde, seyahate çıkan vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği konaklama türünün 59,2 milyon gecelemeyle arkadaş veya akraba evi olduğunu görüyoruz. Oteller 5,6 milyon gecelemeyle ikinci, 'kendi evi' seçeneği ise 5,4 milyon gecelemeyle üçüncü sırada yer alıyor. Bu tablo bize Türk insanı için 'tanıdık ortam' ve 'ev rahatlığı' arayışının tatil kararının tam merkezinde olduğunu gösteriyor.

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Küresel ölçekte de farklı bir tablo olmadığını söyleyen Çelik sözlerine şu şekilde devam ediyor; “Amerikan Tatil Tesisi Geliştirme Birliği’nin (ARDA) araştırmasına göre, ABD’de devre tatil tesislerindeki doluluk oranı %80 seviyesine ulaşırken, geleneksel otellerde bu oran %63’te kaldı. Yani dünya genelinde de insanlar artık geçici konaklamalar yerine sahiplik ve düzenli kullanım odaklı akıllı tatil modellerine yöneliyor. Diğer taraftan TÜİK verilerine göre Türkiye’de ziyaretçi başına ortalama harcama 1.000 doları, gecelik harcama ise 113 doları aşmış durumda. Bu da tüketicinin artık sadece 'bir otel odası' satın almadığını; nitelikli, bütünsel ve her anı iyi kurgulanmış bir deneyim aradığını gösteriyor. Biz Sinpaş Reserve ile tam olarak bu beklentilerin kesişim noktasındayız.”

Sinpaş Reserve, klasik devre mülk modelinden farklı olarak kullanıcıların konaklama tarihlerini değiştirebilmesine olanak sağlayan “Esnek Tatil” sistemini sunuyor. Sistem kapsamında kullanıcılar, iş veya eğitim programları gibi kişisel planlarındaki değişikliklere göre tatil dönemlerini farklı bir tarihe taşıyabiliyor. Böylece proje, belirli tarihlere bağlı kalmadan daha esnek bir tatil planlama imkânı sunuyor.

PROJENİN EN BÜYÜK HEDEFİ TURİZMİ 365 GÜNE YAYMAK

Proje kapsamında turizmin yıl geneline yayılması hedefleniyor. Termal kaynaklar, wellness ve spa alanları ile 950 kişilik kongre merkezi gibi olanakların, özellikle kış döneminde ziyaretçi ve kurumsal organizasyonlara yönelik kullanım sağlaması amaçlanıyor. Proje yetkilileri, bu modelin Marmaris’te yerel esnaf, tedarikçiler ve hizmet sektörü açısından yıl boyunca ekonomik hareketlilik oluşturabileceğini belirtiyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında projede, 435 milyon TL yatırımla MBR teknolojisine dayalı ileri biyolojik arıtma tesisi kurulduğu belirtiliyor. Günlük 3 bin metreküp su işleme kapasitesine sahip tesisin, geri kazanılan suyun peyzaj alanlarında yeniden kullanılmasına yönelik “Sıfır Deşarj” prensibiyle çalıştığı ifade ediliyor.

Küresel Wellness Enstitüsü (GWI) verilerine göre wellness ekonomisinin 2029'da 9,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Sinpaş Reserve de termal kaynaklar, spa ve sağlıklı yaşam hizmetleri gibi unsurlarıyla bu alana odaklanan bir turizm modeli sunuyor.