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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz ve En Yakıt iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Flagship konseptli yüksek hızlı şarj istasyonu Adana’da açıldı

        Mercedes-Benz ve En Yakıt iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Flagship konseptli yüksek hızlı şarj istasyonu Adana’da açıldı

        Mercedes-Benz Otomotiv ve En Yakıt, Adana ve İzmir'deki yeni istasyonlarla elektrikli araç şarj ağını genişletti. Türkiye'nin ilk Flagship konseptli istasyonu Adana'da hizmete girerken, iş birliği kapsamında şarj ağının iki yıl içinde 40 lokasyona çıkarılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Türkiye'nin yüksek hızlı şarj istasyonu açıldı

        Türkiye’de elektrikli mobilite dönüşümünü şarj altyapısı yatırımlarıyla destekleyen Mercedes-Benz Otomotiv, En Yakıt ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamındaki ağını yeni lokasyonlarla genişletiyor. Mercedes-Benz’in marka deneyimini En Yakıt’ın yaygın şarj ağıyla bir araya getiren iş birliği, Türkiye’de elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki başlıca engellerden biri olan şarj altyapısına erişim ihtiyacına yanıt vererek tamamen elektrikli araçlara geçişi destekliyor.

        Türkiye’nin ilk Flagship konseptli istasyonu olarak Adana’da faaliyete geçen Adana Charging Hub, markaya özel deneyim yaklaşımını şehir içindeki stratejik bir noktaya taşırken; aynı hafta hizmete giren Mavişehir lokasyonu İzmir’de günlük kullanıma yönelik şarj erişimini güçlendiriyor.

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        ADANA CHARGING HUB'DA TÜRKİYE'NİN İLK FLAGSHIP KONSEPTİ

        3.000 metrekarelik bir alan üzerinde konumlanan Adana’daki şehir içi lokasyon, toplam 2.000 kW kurulu güce sahip. İstasyon ilk etapta 8 soketle hizmete açılırken, ilerleyen süreçte soket sayısı 18’e çıkarılacak. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Flagship konsepti; kanopi, lounge ve bekleme alanı gibi istasyon konseptine göre şekillenen çözümlerle yüksek hızlı şarjı, konforlu bir müşteri deneyimiyle bir araya getiriyor.

        Elektrikli mobiliteye geçişte güçlü ve erişilebilir şarj altyapısının araç teknolojileri kadar belirleyici olduğunu vurgulayan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, En Yakıt ile başlatılan iş birliğinin Karbey’in ardından Urla, Selçuk, Adana ve Mavişehire taşınarak 5 lokasyonda 56 sokete ulaştığını belirtti.

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        Bayrak, Türkiye’nin ilk Flagship konseptli istasyonu Adana Charging Hub’ın yüksek şarj kapasitesini Mercedes-Benz’in kalite, tasarım ve müşteri deneyimi yaklaşımıyla buluşturduğunu; otoyol, AVM ve şehir içi gibi farklı kullanım senaryolarına uygun lokasyonlarla müşterilerin hem uzun yolculuklarında hem de günlük yaşamlarında yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        STRATEJİK NOKTALARDA HIZLI VE KESİNTİSİZ ŞARJ DESTEĞİ

        Ağdaki istasyonlar yoğun kullanılan otoyol güzergâhları, alışveriş merkezleri ve şehir içi noktalarda konumlanıyor. Karbey ve Urla lokasyonlarına otoyolun iki yönünden erişilebilmesi uzun yolculukları desteklerken, Selçuk Outlet Park, Mavişehir ve Adana Charging Hub lokasyonları farklı seyahat ve günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap veriyor.

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        İş birlikleri ve yenilikçi çözümlerle elektrikli mobilite sektöründe öncü bir rol üstlendiklerini belirten En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan, elektrikli mobiliteyi yalnızca şarj altyapısını büyütmek değil, kullanıcı deneyimini dönüştürmek olarak gördüklerini vurguladı.

        Akcan, Mercedes-Benz ile birlikte Flagship istasyon konseptiyle hayata geçirdikleri bu yenilikçi yaklaşıma En Yakıt olarak güçlü saha ve operasyon kabiliyetleriyle katkı sağladıklarını ifade ederek, önceliklerinin teknolojik yetkinliklerini güçlü iş birlikleriyle birleştirerek sektörde ilklere imza atmayı sürdürmek ve elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını destekleyen, kullanıcı odaklı bir şarj deneyimi sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

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        MERCEDES-BENZ ELEKTRİKLİ ARAÇ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL AVANTAJLAR

        Aylık olarak güncellenen kampanyalar kapsamında, belirli Mercedes-Benz elektrikli otomobil modellerinin sıfır araç alımlarında müşterilere 30.000 TL şarj kredisi sunuluyor. Mercedes-Benz elektrikli araç müşterileri ayrıca 2026 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz markalı istasyonlar dahil, En Yakıt’ın tüm şarj istasyonlarında yüzde 14 indirim avantajından yararlanabiliyor.

        ŞARJ AĞI YENİ LOKASYONLARLA GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK

        Mercedes-Benz yüksek hızlı şarj ağının iş birliğimi kapsamında, Türkiye genelinde 2 yıl içerisinde 40 stratejik lokasyona kadar genişletilmesi ve 140’tan fazla aktif sarj soketinden oluşan bir ağın hayata geçirilmesi doğrultusunda çalışmalar devam ediyor, sene sonuna kadar yeni istasyon açılışları devam edecek.

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        AKTİF LOKASYONLAR

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