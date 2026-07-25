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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam pompaya yansıdı: Bazı illerde litre fiyatı 81 TL'yi geçti

        Motorine zam pompaya yansıdı: Bazı illerde litre fiyatı 81 TL'yi geçti

        Motorinin litresine ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 81 TL'yi geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorine zam geldi

        Çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin neredeyse tamamen durması nedeniyle küresel arzda yaşanabilecek aksamalara ilişkin yatırımcı endişeleri ile birlikte brent petrol fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara yükselmişti.

        Güne yüzde 3,88 düşüşle başlayan brent petrol 96,78 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Motorinin litresine ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 81 TL'yi geçti.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        REKLAM

        Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

        Motorin litre fiyatı: 778.52 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

        LPG litre fiyatı: 31.29 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

        LPG litre fiyatı: 31.19 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 68.85 TL

        Motorin litre fiyatı: 80.46 TL

        LPG litre fiyatı: 31.61 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 69.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 81.39 TL

        LPG litre fiyatı: 31.91 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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