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        Haberler Ekonomi Otomobil Nissan Kicks Türkiye yolunda

        Nissan Kicks Türkiye yolunda

        Nissan, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa pazarı için yeni Kicks e-POWER modelinin üretimine İngiltere'deki Sunderland Fabrikası'nda başlayacak. Yeni crossover model için yapılacak 170 milyon sterlinlik yatırım, Nissan'ın elektrifikasyon stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Nissan Kicks Türkiye yolunda

        Nissan, Avrupa’daki elektrifikasyon stratejisi kapsamında yeni bir model yatırımını duyurdu. Şirketin İngiltere’nin Sunderland kentindeki fabrikasında üretilecek olan yeni Kicks, Qashqai, Juke ve LEAF modelleriyle aynı üretim hattını paylaşacak.

        Yeni Kicks'in Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

        Kompakt crossover segmentinde konumlanan Kicks, Nissan’ın kendine özgü e-POWER hibrit teknolojisi ile satışa sunulacak. Model, Sunderland Fabrikası’nda üretilecek onuncu Nissan modeli olma özelliğini taşıyor.

        Nissan AMIEO Bölgesi Başkanı Massimiliano Messina, yeni modelin Avrupa pazarı için önemli bir adım olduğunu belirterek, Kicks’in tasarımı, e-POWER teknolojisi ve yenilikçi özellikleriyle farklı müşteri beklentilerine cevap vereceğini ifade etti.

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        İNGİLTERE'YE YENİ YATIRIM

        Nissan’ın 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sunderland Fabrikası, yeni model yatırımıyla Avrupa’daki üretim merkezi konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

        1986 yılında üretim hattından ilk Nissan Bluebird modelinin çıkmasıyla faaliyetlerine başlayan tesis, bugüne kadar yaklaşık 12 milyon araç üretti. Fabrika, 100’den fazla pazara araç ihraç ederken doğrudan yaklaşık 6 bin kişiye, tedarik zinciriyle birlikte ise yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlıyor.

        Nissan Sunderland Fabrikası Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adam Pennick, Kicks e-POWER modelinin Qashqai, Juke ve LEAF ile birlikte fabrikanın elektrifikasyon odaklı ürün gamında önemli bir yere sahip olacağını belirtti.

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        ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ DENEYİMİ

        Yeni Nissan Kicks’in en önemli özelliklerinden biri, markanın e-POWER hibrit sistemi olacak.

        Bu teknolojide aracın tekerlekleri yalnızca elektrik motoru tarafından hareket ettirilirken, benzinli motor bataryayı şarj etmek için görev yapıyor. Böylece sürücülere elektrikli araçlara benzer sessiz ve akıcı bir sürüş deneyimi sunulurken, şarj altyapısı gereksinimi de ortadan kalkıyor.

        Nissan’ın verilerine göre, 2016’da tanıtılan e-POWER teknolojisine sahip dünya genelinde 1.9 milyondan fazla araç satıldı. Sunderland Fabrikası’nda üretilen Qashqai e-POWER modelleri de bu rakamın önemli bölümünü oluşturuyor.

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        Yeni Kicks, daha yüksek yakıt verimliliği, düşük emisyon değerleri ve geliştirilmiş sürüş konforu sunmayı hedefleyen üçüncü nesil e-POWER sistemiyle donatılacak.

        1.8 MİLYON ADET SATILDI

        İkinci nesil Nissan Kicks, halen Japonya, Meksika ve Brezilya’da üretilerek küresel pazarlara sunuluyor.

        Bugüne kadar 70’ten fazla ülkede satışa çıkan model, dünya genelinde 1.8 milyon adedin üzerinde satış başarısına ulaştı.

        Avrupa pazarına ilk kez sunulacak yeni Kicks ile Nissan, elektrikli modellerin yanı sıra hibrit teknolojilerle de farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik seçeneklerini genişletmeyi hedefliyor.

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        Nissan, Sunderland Fabrikası’nda önümüzdeki dönemde tamamen elektrikli yeni nesil Juke modelinin üretimine de hazırlanıyor.

        Böylece şirket, Avrupa pazarında elektrikli ve elektrifikasyon odaklı ürün gamını genişleterek rekabetteki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.

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        #haberler
        #otomobil
        #Nissan
        #kicks
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