Yapay zeka gelişimi, son yıllarda Nvidia’nın yükselişini hızlandırarak şirketi teknoloji dünyasının en güçlü aktörlerinden biri haline getirdi. Grafik işlemcilerden yapay zeka altyapısına uzanan bu yolculuk, Nvidia’yı yalnızca oyun sektöründe değil, endüstriyel üretim ve robotik alanında da kritik bir konuma taşıdı. Şimdi şirket, Japonya’nın güçlü robotik ekosistemiyle kurduğu ortaklık sayesinde bu yükselişi yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

JAPONYA’DA ROBOTİK İŞ BİRLİĞİ

Nvidia, Japonya’da Fanuc ve Yaskawa Electric ile ortaklık kurarak robotların yapay zekâ ile daha akıllı, esnek ve erişilebilir hale gelmesini amaçlıyor. CEO Jensen Huang, Tokyo’daki basın toplantısında “Yapay zekâ ile robotlar akıllı, kolay uyum sağlayan ve erişilebilir olacak” sözleriyle vizyonunu ortaya koydu. Bu iş birliği, Japonya’nın endüstriyel üretim gücünü Nvidia’nın yapay zekâ teknolojileriyle birleştirmeyi hedefliyor.

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JENSEN HUANG’IN JAPONYA TEMASLARI

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Huang, Tokyo’nun elektronik merkezi Akihabara’da Sega Sammy’nin düzenlediği etkinliğe katıldı ve Japonya’nın geleneksel izakaya pub’ında akşam yemeği yedi. Tayvan’da “rock star” statüsüne ulaşan Huang, Japonya’da da büyük ilgi gördü. Etkinlikte onu gören teknoloji meraklıları heyecanlarını dile getirirken, Huang’ın varlığı Japonya’daki teknoloji topluluğunda dikkat çekici bir etki yarattı.

ÇİP TEDARİK ZİNCİRİYLE STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Nvidia CEO’su, Japonya’nın önde gelen çip tedarik zinciri şirketlerinin yöneticileriyle de bir araya geldi. Kioxia ve Tokyo Electron CEO’larıyla yapılan görüşmeler, yapay zekâ yatırımlarının küresel ölçekteki önemini bir kez daha gösterdi. Bu temaslar, Nvidia’nın yalnızca robotik değil, aynı zamanda çip üretim ekosisteminde de güçlü bir konum elde etme stratejisini ortaya koyuyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ YAPAY ZEKA DÖNGÜSÜNDE

Yatırımcılar, yapay zeka yatırımlarının gücünü tartarken, çip ekipman üreticisi ASML satış tahminlerini yükseltti ve kapasite artırma sözü verdi. Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC ise yapay zeka talebi sayesinde üst üste beşinci çeyrekte rekor kâr açıklamaya hazırlanıyor. Bu gelişmeler, yapay zeka odaklı yatırımların yalnızca teknoloji şirketlerini değil, küresel ekonomiyi de dönüştürdüğünü gösteriyor.