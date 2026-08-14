Ofis kiralarında yeni rekor: Birincil kiralar 52 dolara çıktı

Cushman & Wakefield I TR International, 2026 yılının ilk yarısını kapsayan ve ekonomi, ofis, perakende, sanayi ve lojistik ile konut sektörlerindeki gelişmeleri incelediği ‘Gayrimenkul Pazarı Görünümü’ başlıklı raporunu yayınladı. ABD-İran savaşı, enerji arzına yönelik riskler ve korumacı ticaret politikalarıyla şekillenen yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik görünümde; Türkiye’de dezenflasyon sürerken ekonomik dengelenme belirginleşti. Küresel ekonomilerde enflasyon görünümündeki belirsizlikler nedeniyle merkez bankaları temkinli duruşlarını korurken, küresel finansal koşulların yılın ikinci yarısında da sıkı seyretmesi bekleniyor.

Ofis kiralarında yeni tarihi seviye

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Rapora göre, ticari gayrimenkulde kira seviyeleri yükselişini sürdürürken; yeni bir tarihi seviyeye ulaştı. 2026 yılının ikinci çeyreğinde birincil ofis kiraları yıllık bazda yüzde 13 artarak metrekare fiyatı 52 dolar olarak kaydedildi. Birincil kiralardaki 52 dolar seviyesinin değerlendirildiği raporda, “İstanbul’un en nitelikli ofis pazarlarında fiyatlama gücünün ve yukarı yönlü kira eğiliminin devam ettiğini ortaya koymuştur” denildi. TL bazında ise birincil kiralar metrekaresi aylık 2 bin 359 lira seviyesine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 artış göstermiş oldu.

İyi konum, modern ofis talebi çekiyor

İstanbul’da en yüksek kira seviyesi 52 ABD doları/m²/ay ile Levent-Etiler bölgesinde kaydedildi. Bölgeyi 40 dolar ile Maslak, 35 dolar ile Esentepe-Gayrettepe-Zincirlikuyu ve Anadolu yakası izledi. Ankara’da birincil ofis kiraları 25 dolar, İzmir’de ise 22 dolar seviyesinde gerçekleşti. A sınıfı ofis piyasasındaki artan kiralama ivmesi, yeni kiralama işlemlerine yansıdı. Raporun sonuçları, yılın ilk yarısında toplam 86 bin 202 metrekare olan yeni kiralama işleminin; geçen yılın aynı dönemine göre metrekare bazında yüzde 57 artış gösterdiğini ortaya koydu. Veriler, nitelikli ofis alanlarına, özellikle iyi konumlanmış ve modern ofis binalarına yönelik güçlü talebin dirençli seyrettiğine işaret ediyor.

Tüketicinin “lipstick effect” hareketi!

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Türkiye perakende pazarında yüksek operasyonel maliyetler ve satın alma gücü üzerindeki baskıya rağmen dayanıklı görünüm korundu. Markalar mağaza ağlarını hızla genişletmek yerine mevcut alanların verimliliğine odaklanırken; deneyim, sosyalleşme ve erişilebilir lüks tüketici eğilimlerinde öne çıktı. AVM metrekare verimlilik endeksinde kategori bazında en güçlü performans yüzde 60.6 ile ‘Kişisel Bakım ve Kozmetik’ sektöründe kaydedilirken; bu görünüm, tüketicilerin ekonomik belirsizlik dönemlerinde görece erişilebilir küçük lükslere yönelmesini ifade eden “lipstick effect” ile ilişkilendiriliyor. ‘Yiyecek & İçecek’ kategorisi ise yüzde 30.6 ile enflasyona en yakın büyümeyi gösterirken; buna karşın, ‘Hipermarket’ (%9.1) ve ‘Giyim’ (%15.6 ) kategorilerindeki artışlar daha sınırlı kaldı. ‘Ayakkabı’ kategorisi yüzde 0.4 oranında düşüşle gerileyen tek kategori oldu.

Harcamalarda temkinli seyir

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Rapora göre yılın geri kalanında; eğlence, yeme - içme, kişisel bakım ve yaşam tarzı markalarının ağırlığını artıran; ortak alan deneyimini ve çok kanallı alışveriş altyapısını geliştiren perakende varlıklarının ziyaret süresi, doluluk, sürdürülebilir kira gelirleri ve varlık değerleri açısından pozitif ayrışması bekleniyor.

Ana caddelerde ve birincil alışveriş merkezlerinde kira seviyeleri geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşti. Verilere göre, ana caddelerde birincil kiralar, metrekarede aylık en yüksek 250 dolar ile İstanbul’da kaydedilirken, onu 105 dolar ile Ankara ve 100 dolar ile İzmir izledi.

Öte yandan, haziran ayında AVM ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 azalırken, ziyaretçi trafiğindeki yavaşlamanın tüketici harcamalarında temkinli seyrin sürdüğüne işaret ettiği değerlendirildi.

Sanayide rekabetin yeni rotası

Raporun Türk sanayisi için ortaya koyduğu gelişmeler; sanayi üzerindeki maliyet baskısının yanı sıra küresel rekabetin değişen dinamiklerine odaklanıyor. Raporda, Türkiye’nin küresel rekabette güçlü konumunu sürdürebilmesinin; düşük maliyetli üretim yarışından ziyade inovasyon, verimlilik ve markalaşma odaklı bir sanayi modelini hayata geçirmesine bağlı olacağına vurgu yapılıyor.

Yeni fabrika ve depo yatırımlarında yavaşlama gözlemlenirken; A sınıfı lojistik kiralama faaliyetlerinde ise yılın ilk yarısında toplam işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 gerileyerek 99 bin metrekare seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşte yüksek finansman ve üretim maliyetleri, ekonomik belirsizlikler ile yatırım kararlarının ertelenmesi etkili oldu. Ayrıca kullanıcıların yeni kiralamalar yerine mevcut alanlarını daha verimli kullanmayı tercih etmesi de talebin yavaşlamasına neden olarak gösterildi.