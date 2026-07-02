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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka OpenAI'dan ABD'ye hisse teklifi

        OpenAI'dan ABD'ye hisse teklifi

        Financial Times'a göre, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, yapay zekanın ekonomik getirilerini toplumla paylaşmak amacıyla ABD hükümetine şirkette yüzde 5 hisse verilmesini Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerde önerdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        OpenAI'dan ABD'ye hisse teklifi

        Yapay zeka şirketi OpenAI'ın, ABD hükümetine şirketten yüzde 5 hisse vermeyi teklif ettiği iddia edildi.

        Financial Times'ın konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yapay zeka modellerinin güvenliği ve yasal düzenlemeler nedeniyle Washington'da üzerinde çok büyük bir siyasi baskı hisseden OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, Donald Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerde bu teklifi gündeme getirdiği belirtildi.

        Haberde, Altman'ın kamunun şirkette finansal bir çıkar elde etmesini, yapay zekanın getireceği ekonomik kazançları toplumla paylaşmanın en iyi yolu olarak savunduğu aktarıldı.

        TRUMP YÖNETİMİNİN KARARI BEKLENİYOR

        Altman'ın hükümete şirketten yüzde 5 hisse teklif ettiği ifade edilirken, piyasa değeri 852 milyar dolara ulaşan OpenAI'ın yüzde 5'lik hissesi yaklaşık 42,6 milyar dolara tekabül ediyor.

        Haberde, ayrıca, Altman'ın kurulacak bir "ulusal varlık fonu" aracılığıyla diğer ABD merkezli yapay zeka devlerinin de benzer oranlarda hisseyi hükümete devretmesini önerdiği vurgulandı.

        Trump yönetiminin söz konusu hisse teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

        OpenAI, nisan ayında da yapay zeka sektöründeki elde edilen ekonomik faydaları halka dağıtacak bir "kamusal refah fonu" kurulmasını önermişti.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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