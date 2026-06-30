Petrol fiyatlarında son durum ne?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İranlı ve Ummanlı uzmanların önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güzergâhlarının yeniden belirlenmesine yönelik görüşmelere başlayacağını belirtti. Gharibabadi, İran’ın belirlenen rotaların dışındaki gemilerin geçişini engellemeye çalışacağını ifade etti.

Bloomberg HT'deki habere göre buna karşın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı yapılmayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.” dedi.

Petrol fiyatları, yatırımcıların geçici ateşkesin geleceği ve Doha’da yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri nedeniyle salı günü geriledi.

Brent petrol, yüzde 1,03 düşüşle varil başına 72,40 dolara indi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,66 düşüşle 70,32 dolara geriledi.