Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.183,21 %-0,64
        DOLAR 46,6603 %0,04
        EURO 53,2015 %-0,18
        GRAM ALTIN 5.983,04 %-0,68
        FAİZ 40,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,50 %-1,12
        BITCOIN 59.600,00 %-1,02
        GBP/TRY 61,7853 %-0,14
        EUR/USD 1,1397 %-0,22
        BRENT 72,20 %-1,30
        ÇEYREK ALTIN 9.782,27 %-0,68
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        Petrol fiyatları, yatırımcıların geçici ateşkesin geleceği ve Doha'da yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri nedeniyle salı günü düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 08:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İranlı ve Ummanlı uzmanların önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güzergâhlarının yeniden belirlenmesine yönelik görüşmelere başlayacağını belirtti. Gharibabadi, İran’ın belirlenen rotaların dışındaki gemilerin geçişini engellemeye çalışacağını ifade etti.

        Bloomberg HT'deki habere göre buna karşın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı yapılmayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz.” dedi.

        Petrol fiyatları, yatırımcıların geçici ateşkesin geleceği ve Doha’da yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri nedeniyle salı günü geriledi.

        Brent petrol, yüzde 1,03 düşüşle varil başına 72,40 dolara indi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,66 düşüşle 70,32 dolara geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Daha 20 yaşındaydı... Borç kavgasında trajik son!

        Giresun'un Eynesil ilçesinde, 20 yaşındaki Enes Eren, alacak-verecek nedeniyle tartıştığı öne sürülen 29 yaşındaki Ş.K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüpheli Ş.K.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        ABD Yüksek Mahkemesi kritik kararı açıklayacak
        ABD Yüksek Mahkemesi kritik kararı açıklayacak
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Fazla çalışmada ince hesap
        Fazla çalışmada ince hesap
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor
        Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Panzerler ağır yaralı
        Panzerler ağır yaralı
        Penaltılarda işi bitirdi!
        Penaltılarda işi bitirdi!
        Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        'Gördüğü Rüya Yüzünden' annesini öldürdü
        'Gördüğü Rüya Yüzünden' annesini öldürdü
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!