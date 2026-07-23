Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.077,67 %-0,43
        DOLAR 47,2340 %0,05
        EURO 53,8176 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.148,47 %-1,95
        FAİZ 42,46 %1,26
        GÜMÜŞ GRAM 87,65 %-3,36
        BITCOIN 64.705,00 %-1,80
        GBP/TRY 63,0499 %-0,20
        EUR/USD 1,1378 %-0,30
        BRENT 100,21 %6,53
        ÇEYREK ALTIN 10.052,75 %-1,95
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (23 Temmuz 2026 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,43 değer kaybederek 14.077,67 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 47,24 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -1,87 ile 6.153,04 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde günü 14.077,67 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,43 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ORZAX,PSGYO,ISVEA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AKSEN,SKBNK,BARMA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.683.703.511.00 TL), TRALT (16.286.257.572.65 TL), ASELS (15.304.641.968.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        312.75
        -2.57 %
        17.683.703.511
        T
        50.55
        1.42 %
        16.286.257.573
        A
        376.25
        1.69 %
        15.304.641.968
        S
        2.65
        0.38 %
        12.546.824.563
        Y
        33.26
        0.36 %
        9.211.985.247
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        104.50
        10.00 %
        3.666.503.178
        P
        3.96
        10.00 %
        2.047.702.292
        I
        40.26
        10.00 %
        37.051.439
        K
        23.98
        10.00 %
        55.233.613
        I
        71.50
        10.00 %
        3.705.909
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        104.40
        -10.00 %
        1.842.681.655
        S
        13.06
        -9.99 %
        72.305.854
        B
        42.38
        -9.98 %
        5.184.684
        L
        109.50
        -9.58 %
        1.399.396.604
        H
        5.03
        -8.55 %
        174.894.078
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Temmuz 2026 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 47,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 53,79 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,24
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        53,79
        -0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Temmuz 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,99 :artarakazalarak 4.048,07 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,87 düşüş sonucu 6.153,04 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,87 düşerek 10.060,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.117,83.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.048,07
        -1,99 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.153,04
        -1,87 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.117,83
        -1,87 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.060,22
        -1,87 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,60 değer kaybederek 64.826,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,30 düşerek 1.890,24 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        30 metrelik uçurumda mucize!

        Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i