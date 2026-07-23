Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde günü 14.077,67 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,43 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ORZAX,PSGYO,ISVEA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AKSEN,SKBNK,BARMA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.683.703.511.00 TL), TRALT (16.286.257.572.65 TL), ASELS (15.304.641.968.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Temmuz 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 47,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 53,79 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (23 Temmuz 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,99 :artarakazalarak 4.048,07 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,87 düşüş sonucu 6.153,04 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,87 düşerek 10.060,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.117,83.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,60 değer kaybederek 64.826,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,30 düşerek 1.890,24 dolardan işlem gördü.