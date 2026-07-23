Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (23 Temmuz 2026 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,43 değer kaybederek 14.077,67 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 47,24 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -1,87 ile 6.153,04 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz 2026 Perşembe tarihinde günü 14.077,67 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,43 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ORZAX,PSGYO,ISVEA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AKSEN,SKBNK,BARMA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.683.703.511.00 TL), TRALT (16.286.257.572.65 TL), ASELS (15.304.641.968.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
312.75 ₺
|
-2.57 %
|
17.683.703.511
|
50.55 ₺
|
1.42 %
|
16.286.257.573
|
376.25 ₺
|
1.69 %
|
15.304.641.968
|
2.65 ₺
|
0.38 %
|
12.546.824.563
|
33.26 ₺
|
0.36 %
|
9.211.985.247
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
104.50 ₺
|
10.00 %
|
3.666.503.178
|
3.96 ₺
|
10.00 %
|
2.047.702.292
|
40.26 ₺
|
10.00 %
|
37.051.439
|
23.98 ₺
|
10.00 %
|
55.233.613
|
71.50 ₺
|
10.00 %
|
3.705.909
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
104.40 ₺
|
-10.00 %
|
1.842.681.655
|
13.06 ₺
|
-9.99 %
|
72.305.854
|
42.38 ₺
|
-9.98 %
|
5.184.684
|
109.50 ₺
|
-9.58 %
|
1.399.396.604
|
5.03 ₺
|
-8.55 %
|
174.894.078
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Temmuz 2026 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 47,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 53,79 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
47,24 ₺
|
0,05 %
|
E
|
53,79 ₺
|
-0,20 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Temmuz 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,99 :artarakazalarak 4.048,07 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,87 düşüş sonucu 6.153,04 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,87 düşerek 10.060,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.117,83.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.048,07 ₺
|
-1,99 %
|
6.153,04 ₺
|
-1,87 %
|
40.117,83 ₺
|
-1,87 %
|
10.060,22 ₺
|
-1,87 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,60 değer kaybederek 64.826,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,30 düşerek 1.890,24 dolardan işlem gördü.