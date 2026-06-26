Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.274,02 %0,10
        DOLAR 46,6214 %0,14
        EURO 53,1932 %0,34
        GRAM ALTIN 6.117,74 %1,47
        FAİZ 40,33 %-0,79
        GÜMÜŞ GRAM 88,56 %2,18
        BITCOIN 60.113,00 %1,26
        GBP/TRY 61,6513 %0,16
        EUR/USD 1,1404 %0,30
        BRENT 71,57 %-4,90
        ÇEYREK ALTIN 10.002,50 %1,47
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (26 Haziran 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (26 Haziran 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Haziran 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,62 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,43 ile 6.115,62 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (26 Haziran 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Haziran 2026 Cuma tarihinde günü 14.274,02 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,10 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi RALYH,ZEDUR,VESBE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MAGEN,LIDER,SANEL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.603.166.590.25 TL), ASELS (11.146.903.998.50 TL), EREGL (9.728.857.748.94 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        330.75
        0.68 %
        11.603.166.590
        A
        361.50
        -3.21 %
        11.146.903.999
        E
        42.12
        4.46 %
        9.728.857.749
        A
        77.25
        0.06 %
        5.124.792.720
        A
        289.75
        -3.01 %
        5.110.977.444
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        158.40
        10.00 %
        546.944.463
        Z
        10.12
        10.00 %
        26.216.651
        V
        6.73
        9.97 %
        386.043.148
        I
        21.84
        9.97 %
        77.790.501
        V
        26.04
        9.97 %
        397.483.996
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        83.40
        -9.98 %
        227.479.810
        S
        64.15
        -9.96 %
        30.167.989
        G
        17.91
        -9.95 %
        412.564.492
        H
        10.90
        -9.92 %
        265.813.233
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Haziran 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,14 yükselerek 46,62 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 53,19 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,62
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        53,19
        0,34 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Haziran 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,43 :artarakazalarak 4.084,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,43 yükseliş sonucu 6.115,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,43 yükselerek 9.999,04 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.873,86.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.084,16
        1,43 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.115,62
        1,43 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.873,86
        1,43 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.999,04
        1,43 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,36 artış ile 60.001,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,82 yükseliş ile 1.572,78 doları buldu. Brent Petrol ise 71,59 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Venezuela'da peş peşe depremler!

        Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"