Piyasa raporu (26 Haziran 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Haziran 2026 Cuma tarihinde günü 14.274,02 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,10 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi RALYH,ZEDUR,VESBE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MAGEN,LIDER,SANEL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.603.166.590.25 TL), ASELS (11.146.903.998.50 TL), EREGL (9.728.857.748.94 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Haziran 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,14 yükselerek 46,62 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 53,19 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (26 Haziran 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,43 :artarakazalarak 4.084,16 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,43 yükseliş sonucu 6.115,62 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,43 yükselerek 9.999,04 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.873,86.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,36 artış ile 60.001,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,82 yükseliş ile 1.572,78 doları buldu. Brent Petrol ise 71,59 dolar