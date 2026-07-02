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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Saklama bankacılığı dijitalleşiyor

        Saklama bankacılığı dijitalleşiyor

        Hedef Yatırım Bankası, yatırım fonlarının saklanması ve operasyon süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Dijital Saklama Bankacılığı Projesi'nin ilk fazını tamamladı. Proje, portföy yönetim şirketlerine uçtan uca dijital hizmet sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Saklama bankacılığı dijitalleşiyor

        Hedef Yatırım Bankası Dijital Saklama Bankacılığı Projesi’nin ilk fazını tamamladı. Proje kapsamında saklama sistemi, çekirdek bankacılık sistemi, TEFAS ve MKK altyapıları entegre edilerek portföy yönetim şirketlerine uçtan uca dijital operasyon hizmeti sağlanacak.

        Hedef Yatırım Bankası, saklama bankacılığı alanındaki dijital dönüşüm yolculuğunda bir adımı hayata geçirdi. İnfina Yazılım ile birlikte yürütülen Dijital Saklama Bankacılığı Projesi’nin ilk fazı tamamlandı.

        Projenin ilk fazı kapsamında saklama sistemi, çekirdek bankacılık sistemi, TEFAS ve MKK altyapıları entegre bir yapıda çalışacak şekilde hayata geçirildi. Böylece online müşteri edinimi, fon alım-satım işlemleri, saklama süreçleri, mutabakat operasyonları ve muhasebe entegrasyonları dijital ortamda bütünleşik bir yapıya kavuştu.

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        Proje ile birlikte portföy yönetim şirketleri ve yatırımcıları için uzaktan ve evraksız müşteri ediniminden, online fon alım-satım işlemlerine kadar birçok sürecin güvenli ve hızlı şekilde dijital ortamda gerçekleştirilebilmesi hedeflendiği belirtildi.

        API tabanlı entegrasyonlar sayesinde iş ortakları, bu hizmetleri kendi mobil uygulamalarına ve sistemlerine entegre ederek müşterilerine dijital bir deneyim sunabilecek. Anlık veri paylaşımı ve raporlama altyapısı ise fonlara ilişkin bilgiye istenilen anda erişilmesini sağlayarak karar alma süreçlerini hızlandırılması hedefleniyor.

        "MANUEL İŞLEM KAYNAKLI HATA OLASILIĞINI MİNİMUM SEVİYEYE İNDİYORUZ"

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hedef Yatırım Bankası Bilgi Teknolojileri, Operasyon, Saklama Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Taner Aslan, “Sermaye piyasalarında başarının yalnızca güçlü finansal altyapıyla değil, güvenilir operasyon, doğru bilgi akışı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla da mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla gelişmiş teknolojik altyapımızı, dijitalleşmiş operasyon süreçlerimizi ve alanında uzman ekibimizi bir araya getirerek portföy yönetim şirketlerine uçtan uça dijital çözüm hizmetleri sunuyoruz. Portföy yönetim şirketlerinin en kritik operasyonlarını kolaylaştıran, dijital dönüşümlerini hızlandıran ve büyümelerini destekleyen yeni nesil saklama bankası olmayı hedefliyoruz” dedi.

        Saklama hizmetini yalnızca varlıkların muhafaza edilmesi olarak görmediklerini belirten Taner Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için saklama hizmeti, güvenin, şeffaflığın, doğru operasyonun ve güçlü teknolojinin birleştiği stratejik bir iş ortaklığıdır. Bu yolculukta önce sektörün ihtiyaçlarını ve operasyonel zorluklarını analiz ettik. Ardından uzman kadromuzu ileri teknolojiyle destekleyerek süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirdik ve mümkün olan her noktada otomasyona taşıdık. Bugün hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm sayesinde operasyonel riskleri azaltıyor, manuel işlem kaynaklı hata olasılığını minimum seviyeye indiriyor, iş süreçlerini hızlandırıyor ve ekiplerimizin müşterilerimize daha fazla katma değer üreten alanlara odaklanmasını mümkün kılıyoruz.”

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