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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Seğmen Kardeşler Gıda'nın devir süreci tamamlandı

        Seğmen Kardeşler Gıda'nın devir süreci tamamlandı

        Altun Gıda'nın GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş ile birlikte gerçekleştirdiği Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. yatırımının birinci aşaması Rekabet Kurumu onayıyla tamamlandı. Kurum, şirketin yüzde 74,85 oranındaki paylarının devrine onay verdi.Pay devrinin birinci aşamasına verilen onayın ardından Seğmen Kardeşler Gıda'nın yönetiminde belirleyici rol üstlenen Altun Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun "Atılan adım küresel ölçekte entegre bir gıda şirketi olma vizyonumuzu daha da ileri taşıyacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Seğmen Kardeşler Gıda'nın devir süreci tamamlandı

        Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin %74,85 oranındaki paylarının Altun Gıda, GMS Yatırım Holding ve Ümit Gümüş’e devrine yönelik sürecin Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayın alınmasının ardından iki aşamalı olarak sonuçlandırılmasına karar verildi.

        Yatırımın 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olan ilk aşamasında Altun Gıda A.Ş. 30.000.000 TL nominal A grubu ve 14.750.000 TL nominal B grubu; GMS Yatırım Holding A.Ş. ise 5.000.000 TL nominal A grubu ve 39.750.000 TL nominal B grubu payı iktisap etti. İşlem kapsamında Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding, %71,056 oy hakkına ulaşarak Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elde etti. İkinci aşamada ise GMS Yatırım Holding A.Ş. 1.000.000 TL nominal A grubu ve 16.632.610 TL nominal B grubu, Ümit Gümüş ise 26.850.000 TL nominal B grubu payı iktisap edecek.

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        Şirket açıklamasına göre satın alma, Altun Gıda'nın uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında gerçekleştirildi.

        Açıklamada, bu yatırımla birlikte Altun Gıda'nın yaş meyve ve sebze odaklı faaliyet alanını paketli gıda kategorilerine genişletmeyi hedeflediği belirtildi. Ayrıca şirketin markalı ürünlerle iç pazarda faaliyetlerini artırmayı, Seğmen Kardeşler Gıda'nın marka portföyünü uluslararası pazarlara taşımayı ve yeni pazarlarda konumlandırmayı planladığı ifade edildi.

        "GLOBAL ÖLÇEKTE ENTEGRE GIDA ŞİRKETİ İÇİN ADIM"

        Rekabet Kurulu onayının ardından değerlendirmelerde bulunan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun, satın almanın şirketin uzun vadeli büyüme planları kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

        Altun, Seğmen Kardeşler Gıda'nın reçelin yanı sıra sağlıklı atıştırmalık, baharat, dondurulmuş meyve ve draje gibi farklı kategorilerde ürün portföyüne sahip olduğunu ifade ederek, anlaşma kapsamında Seğmen Kardeşler Gıda'nın yönetim süreçlerinin Altun Gıda liderliğinde yürütüleceğini söyledi.

        TEK ÇATIDA ENTEGRASYON SÜRECİ

        Entegrasyon sürecine ilişkin bilgi veren Anıl Altun, öncelikli hedeflerinin Altun Gıda'nın ihracat ağı, tedarik zinciri altyapısı ve üretim kabiliyetlerini Seğmen Kardeşler Gıda'nın operasyonlarıyla entegre etmek olduğunu belirtti.

        Altun, sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.

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