Sharz.net ve Ovolt güçlerini birleştirdi

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinden Sharz.net, Ovolt çatısı altına katıldı.

Birleşmeyle birlikte Sharz.net'in şarj noktaları Ovolt ağına dahil edilirken, şirketin faaliyetleri Ovolt markası altında sürdürülecek. Sharz.net kullanıcıları da şarj işlemlerini artık Ovolt mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecek.

Elektrikli araç sürücüleri, uygulama aracılığıyla istasyonların konumlarını ve özelliklerini görüntüleyebilecek, şarj işlemlerini başlatabilecek ve ödeme yapabilecek. İki şirketin birleşmesiyle oluşan ağ, Türkiye genelinde 53 ilde 707 şarj soketiyle hizmet veriyor.

HEDEF 81 İLDE HİZMET

Ovolt CEO'su Hakan Koca, birleşmenin şirketin şarj altyapısını genişletme hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

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Koca, "Sharz.net'in Ovolt çatısı altında birleşmesiyle yalnızca şarj ağımızı büyütmüyor, Türkiye'nin elektrikli mobilite geleceğine daha güçlü bir adım atıyoruz. Bugün 53 ilde hizmet veriyoruz. Hedefimiz, 81 ilin tamamına ulaşarak elektrikli araç kullanıcılarına ülkemizin her köşesinde güvenilir ve erişilebilir bir şarj deneyimi sunmak" dedi.

Şarj istasyonlarının tamamının yeşil şarj istasyonu statüsünde olduğunu vurgulayan Koca, büyüme stratejilerinde sürdürülebilirliğin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

ŞARJ AĞINDA 707 SOKET BULUNUYOR

Ovolt'un Kasım 2026 verilerine göre şirketin şarj ağında 276 AC ve 431 DC olmak üzere toplam 707 soket bulunuyor.

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DC soketlerin 170'i ise 150 kW ve üzeri şarj gücüne sahip. Ağdaki soketlerin tanımlı güçlerinin toplamı 32,61 MW seviyesinde bulunuyor.

Şarj noktalarının illere göre dağılımında İstanbul, 211 soketle ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u 60 soketle Antalya, 44'er soketle Muğla ve Bursa, 34 soketle Ankara takip ediyor.

Şirketin tüm istasyonları yeşil şarj istasyonu statüsünde faaliyet gösteriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tanımına göre bu statü, şarj hizmetinde kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgeleriyle doğrulanması esasına dayanıyor.

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EPDK’nın güncel verilerine göre Türkiye’de şarj soketi sayısı bir yılda yüzde 39.9 artarak 48 bin 971’e ulaştı.

Eylülde kaydedilen 3.15 milyon şarj işleminin yaklaşık dörtte üçü ise DC soketlerde gerçekleşti