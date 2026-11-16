Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.906,61 %0,54
        DOLAR 50,3924 %0,06
        EURO 55,5156 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.258,83 %-0,35
        BITCOIN 64.449,00 %-0,85
        FAİZ 39,56 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 77,33 %-2,34
        GBP/TRY 66,5245 %-0,12
        EUR/USD 1,1007 %-0,15
        BRENT PETROL 93,75 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 10.233,18 %-0,35
        Haberler Ekonomi Otomobil Sharz.net ve Ovolt güçlerini birleştirdi

        Sharz.net ve Ovolt güçlerini birleştirdi

        Türkiye'nin elektrikli araç şarj sektöründe faaliyet gösteren Sharz.net, Ovolt çatısı altına katıldı. Birleşmeyle birlikte Sharz.net'in şarj noktaları Ovolt ağına dahil edilirken, kullanıcıların şarj işlemlerini artık Ovolt mobil uygulaması üzerinden gerçekleştireceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sharz.net ve Ovolt'tan güç birliği

        Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinden Sharz.net, Ovolt çatısı altına katıldı.

        Birleşmeyle birlikte Sharz.net'in şarj noktaları Ovolt ağına dahil edilirken, şirketin faaliyetleri Ovolt markası altında sürdürülecek. Sharz.net kullanıcıları da şarj işlemlerini artık Ovolt mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecek.

        Ovolt ve TÜRKONFED’den stratejik adım
        Ovolt ve TÜRKONFED’den stratejik adım

        Elektrikli araç sürücüleri, uygulama aracılığıyla istasyonların konumlarını ve özelliklerini görüntüleyebilecek, şarj işlemlerini başlatabilecek ve ödeme yapabilecek. İki şirketin birleşmesiyle oluşan ağ, Türkiye genelinde 53 ilde 707 şarj soketiyle hizmet veriyor.

        HEDEF 81 İLDE HİZMET

        Ovolt CEO'su Hakan Koca, birleşmenin şirketin şarj altyapısını genişletme hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Koca, "Sharz.net'in Ovolt çatısı altında birleşmesiyle yalnızca şarj ağımızı büyütmüyor, Türkiye'nin elektrikli mobilite geleceğine daha güçlü bir adım atıyoruz. Bugün 53 ilde hizmet veriyoruz. Hedefimiz, 81 ilin tamamına ulaşarak elektrikli araç kullanıcılarına ülkemizin her köşesinde güvenilir ve erişilebilir bir şarj deneyimi sunmak" dedi.

        Şarj istasyonlarının tamamının yeşil şarj istasyonu statüsünde olduğunu vurgulayan Koca, büyüme stratejilerinde sürdürülebilirliğin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

        ŞARJ AĞINDA 707 SOKET BULUNUYOR

        Ovolt'un Kasım 2026 verilerine göre şirketin şarj ağında 276 AC ve 431 DC olmak üzere toplam 707 soket bulunuyor.

        REKLAM

        DC soketlerin 170'i ise 150 kW ve üzeri şarj gücüne sahip. Ağdaki soketlerin tanımlı güçlerinin toplamı 32,61 MW seviyesinde bulunuyor.

        Şarj noktalarının illere göre dağılımında İstanbul, 211 soketle ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u 60 soketle Antalya, 44'er soketle Muğla ve Bursa, 34 soketle Ankara takip ediyor.

        Şirketin tüm istasyonları yeşil şarj istasyonu statüsünde faaliyet gösteriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tanımına göre bu statü, şarj hizmetinde kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgeleriyle doğrulanması esasına dayanıyor.

        REKLAM

        EPDK’nın güncel verilerine göre Türkiye’de şarj soketi sayısı bir yılda yüzde 39.9 artarak 48 bin 971’e ulaştı.

        Eylülde kaydedilen 3.15 milyon şarj işleminin yaklaşık dörtte üçü ise DC soketlerde gerçekleşti

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri başladı

        Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oylamaya geçildi. (AA)

        #haberler
        #ELEKTRİKLİ ARAÇ
        #şarj
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler