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        Haberler Ekonomi Otomobil Shell TTS 30 yaşında 600 bin araca ulaştı

        Shell TTS 30 yaşında 600 bin araca ulaştı

        Shell & Turcas tarafından Türkiye'de geliştirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi (Shell TTS), 30'uncu yılını geride bıraktı. İlk kez 1996'da hayata geçirilen sistem, bugün 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın aracın yakıt ve filo yönetim süreçlerinde kullanılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında

        Shell & Turcas tarafından Türkiye'de geliştirilen ve 1996 yılında ilk kez hayata geçirilen Shell Taşıt Tanıma Sistemi (Shell TTS) 30 yaşına girdi.

        Yapılan açıklamaya göre, kurumsal müşterilere ve filo yöneticilerine yakıt tüketimi, ödeme süreçleri ve operasyonel kontrol alanlarında kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen Shell TTS, merkezi faturalama, kontrol ve raporlama özellikleriyle filo yakıt yönetiminde yeni bir dönem başlattı.

        Araçtan inmeden otomatik akaryakıt alımını da mümkün kılan sistem, son 30 yılda müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişerek bugün araç takip sistemleri, yol hizmetleri, ödeme çözümleri ve AdBlue yönetimini kapsayan kapsamlı bir filo çözümleri ekosistemine dönüştü.

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        Verilen bilgiye göre, bugün 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araç TTS'nin ürün ve hizmetlerinden yararlanıyor. Türkiye çapında 1.260'ı aşkın istasyondan oluşan Shell & Turcas ağı da filoların ülke genelindeki yolculuklarına kesintisiz biçimde devam etmesine imkân sağlıyor.

        "İLK KEZ TÜRKİYE'DE DEVREYE ALINDI"

        Shell & Turcas CEO'su Oğuz Uçanlar, konuyla ilgili olarak, "Türkiye'de geliştirilen ve dünyada ilk kez burada devreye alınan Shell TTS, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru okuyarak hayata geçirdiğimiz yeniliklerin en güçlü örneklerinden biri. 50 bin kurumsal firma ve 600 bini aşkın araçla kurduğumuz bu güçlü bağdan gurur duyuyoruz" dedi.

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        Uçanlar, teknoloji ve veri odaklı çözümleri geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

        FİLO YÖNETİMİNDE DİJİTAL ÇÖZÜMLER

        Shell Filo Çözümleri, şirketlerin yakıt ve filo operasyonlarını tek merkezden yönetmesine olanak tanıyor. Shell TTS ile firmalar araç ve filo bazında yakıt limitleri belirleyebilirken, tüketim takibi, merkezi faturalama ve çevrim içi raporlama imkanlarından yararlanabiliyor.

        Kredi kartı ile Shell TTS hizmeti de firmalara ve KOBİ’lere yakıt alımlarını daha esnek yönetme imkanı sunuyor.

        Shell FiloPlatform ise araçların anlık takibi, sürüş performansı, rota optimizasyonu ve yakıt tüketimi verilerini tek bir dijital platformda bir araya getiriyor.

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        Shell ile PTT iş birliğiyle geliştirilen Shell Kurumsal HGS, köprü, otoyol ve otopark ödemelerinin tek merkezden yönetilmesini sağlarken, Shell TTS üzerinden AdBlue alımlarında da sonradan ödeme ve çevrim içi raporlama imkanı sunuluyor.

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