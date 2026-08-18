ŞOK Marketler, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artırarak 167,8 milyar TL’ye ulaştırdı. Mağaza sayısını 11 bin 175’e, çalışan sayısını ise 52 bin 790’a çıkardı.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2026 yılı ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal performansımızı operasyonel yatırımlarımız ve verimlilik odaklı yaklaşımımızla destekleyerek büyümemizi sürdürdük. Yeni mağazalarımızla erişim ağımızı genişletirken, yeni ŞOK 2.0 mağaza konseptimizle müşterilerimize daha modern, konforlu ve zengin bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Tüketicinin günlük yaşam alışkanlıklarına uygun pratik çözümler sunan Cepte ŞOK uygulamamızla dijital kanallarımızı güçlendirirken; müşterilerimize online siparişlerinde mağaza fiyatlarıyla alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Yeni nesil sadakat programımız Win ile hem mağazalarımızda hem de online kanallarımızda müşterilerimize alışverişlerinde çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Gıda güvenliği alanında ise pestisit analizi uygulamamızın kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. Amacımız müşterilerimize güvenle tüketebilecekleri taze meyve-sebzeleri ulaştırırken; üreticilerimizin doğru tarım uygulamalarını da desteklemek. Önümüzdeki dönemde de operasyonel mükemmeliyet, dijitalleşme ve müşteri deneyimine odaklanan yatırımlarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz.”