Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.186,59 %0,39
        DOLAR 47,9204 %0,02
        EURO 55,4910 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.783,38 %-0,32
        FAİZ 40,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,65 %-0,74
        BITCOIN 64.207,00 %-0,23
        GBP/TRY 64,8778 %-0,06
        EUR/USD 1,1575 %-0,04
        BRENT 91,14 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 11.090,91 %-0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ŞOK’tan 167,8 milyar TL ciro

        ŞOK’tan 167,8 milyar TL ciro

        ŞOK Marketler, 2026 yılının ilk yarısında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artırarak 167,8 milyar TL'ye ulaştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ŞOK'tan 167,8 milyar TL ciro

        ŞOK Marketler, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, yılın ilk altı ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artırarak 167,8 milyar TL’ye ulaştırdı. Mağaza sayısını 11 bin 175’e, çalışan sayısını ise 52 bin 790’a çıkardı.

        ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2026 yılı ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal performansımızı operasyonel yatırımlarımız ve verimlilik odaklı yaklaşımımızla destekleyerek büyümemizi sürdürdük. Yeni mağazalarımızla erişim ağımızı genişletirken, yeni ŞOK 2.0 mağaza konseptimizle müşterilerimize daha modern, konforlu ve zengin bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Tüketicinin günlük yaşam alışkanlıklarına uygun pratik çözümler sunan Cepte ŞOK uygulamamızla dijital kanallarımızı güçlendirirken; müşterilerimize online siparişlerinde mağaza fiyatlarıyla alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Yeni nesil sadakat programımız Win ile hem mağazalarımızda hem de online kanallarımızda müşterilerimize alışverişlerinde çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Gıda güvenliği alanında ise pestisit analizi uygulamamızın kapsamını genişletmeye devam ediyoruz. Amacımız müşterilerimize güvenle tüketebilecekleri taze meyve-sebzeleri ulaştırırken; üreticilerimizin doğru tarım uygulamalarını da desteklemek. Önümüzdeki dönemde de operasyonel mükemmeliyet, dijitalleşme ve müşteri deneyimine odaklanan yatırımlarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta
        Terörsüz Türkiye için kurul toplantısı 24 Ağustos'ta
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu öldürdü!
        Uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu öldürdü!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Aşkla zirvede
        Aşkla zirvede
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de