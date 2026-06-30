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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı

        Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

        Verilere göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,5 OLDU

        İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

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        İşgücü, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,0 iken kadınlarda yüzde 35,0 oldu.

        GENÇ NÜFUSTE İŞSİZLİK PORANI YÜZDE 14,8 OLDU

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8 oldu.

        Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

        ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31 OLDU

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 31,0 oldu.

        Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

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