Takasbank'tan fon alım-satımlarına ilişkin açıklama

Takasbank'tan fon alım-satım talimatlarıyla ilgili açıklama
Takasbank ve TEFAS kaynaklı talimat iptallerinin söz konusu olmadığını açıkladı.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:35 Güncelleme:
Takasbank fon alım-satım talimatlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.
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