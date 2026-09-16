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        Haberler Ekonomi Borsa Takasbank'tan fon alım-satım talimatlarıyla ilgili açıklama

        Takasbank'tan fon alım-satım talimatlarıyla ilgili açıklama

        Takasbank ve TEFAS kaynaklı talimat iptallerinin söz konusu olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Takasbank'tan fon alım-satımlarına ilişkin açıklama

        Takasbank fon alım-satım talimatlarına ilişkin açıklama yaptı.

        Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

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        #Takasbank
        #fon
        #TEFAS
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