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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel istihdam edecek: Başvuru takvimi ve kadrolar belli oldu

        Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel istihdam edecek: Başvuru takvimi ve kadrolar belli oldu

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 800 mühendis ve 645 veteriner hekimin de aralarında bulunduğu 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alacak

        Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak.

        Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

        BAŞVURULARDA 2024 KPSS PUANI ESAS ALINACAK

        Alımda 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak.

        Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.

        İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

        Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından bu istihdamı "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurmuştu.

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