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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

        TCMB'den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni adımlar attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        TCMB'den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

        TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Banka, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat/katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı.

        Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 30'dan yüzde 32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

        Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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